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Türkiye basın özgürlüğünde 154. sırada

RSF'nin raporuna göre Türkiye basın özgürlüğünde 179 ülke arasında 154. sırada yer alıyor

30 Ocak 2013 14:54

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün (RSF) 2013 yılı dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye 179 ülke arasında 154. sırada yer aldı.

RSF'nin açılmasında, Türkiye'nin geçen yıla oranla 6 basamak aşağıya indiği bildirildi.

Açıklamada, "çeşitli ve canlı bir medya ortamına rağmen, Türkiye hedeflediği bölgesel model olma durumuna uygun olmayan bir yerde" ifadesi kullanıldı.

Yine aynı açıklamada, terörle mücadele adına alınan önlemler çerçevesinde, "demokratik Türkiye bugün gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi" denildi.

Listede, Finlandiya, Hollanda ve Norveç ilk üç sırayı alan ülkeler oldu.

AB ülkeleri içinde İtalya'nın 57. sırada yer aldığı RSF dünya basın özgürlüğü sıralamasında, Fransa 37. sırada gösterildi.

Avrupa'da Yunanistan 84, Bulgaristan 87, Arnavutluk 102, Makedonya 116. sırada yer alan ülkeler arasında gösterildi.

Rusya'nın 148. olarak gösterildiği sıralamada, Azerbaycan 156, Kazakistan 160, Türkmenistan 177. sırada yer aldı.

Kuzey Kore (178) ve Eritre (179) ise her yıl olduğu gibi listenin sonunda yer buldu.

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