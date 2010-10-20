-TÜRKİYE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 138. SIRADA PARİS (A.A) - 20.10.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün yayımladığı 2010 basın özgürlüğü ülkeler sıralamasında Türkiye 138. sırada yer aldı. Bu yılki basın özgürlüğü listesinde ilk sırada Finlandiya yer alırken, bu ülkeyi İzlanda, Hollanda, Norveç, İsveç ve İsviçre izledi. Toplam 178 ülkenin yer aldığı listede Eritre sonuncu olurken, bu ülkeden önce de Kuzey Kore ve Türkmenistan yer aldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Jean-François Julliard, ''bu listenin, ülkelerin ekonomik gelişmeleriyle, temel hakları saygının her zaman aynı hızda gitmediğini gösterdiğini'' söyledi. Julliard, özellikle bazı AB ülkelerindeki, basın özgürlüğü ihlallerinin ''rahatsızlık verici'' olduğunu vurguladı. Genel Sekreter, dünyada görüşleri ve mesleği icra ettikleri için gözaltında ve tutuklu bulunan bütün gazetecilerin serbest bırakılması çağrısını yaptı. Türkiye, geçen yıl aynı klasmanda 122. sırada yer gösterilmişti.