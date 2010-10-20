Türkiye basın özgürlüğünde 138. sırada

T24 - Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması'nda 138. sıraya gerileyerek, son yılda basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanındaki düşüşünü sürdürdü.



Türkiye 178 ülke içerisinde 138. sıraya gerileyerek, kendisinde Singapur ile Etiyopya arasında yer buldu. Kuzey Kıbrıs ise, "Anavatan"dan çok daha iyi bir performansla 61. sırada. RSF, bugün yaptığı açıklamada bu gerilemeyi, "Gazetecilere yönelik dava, tutuklama ve mahkumiyetlerin büyük bir hızla artması" ile açıkladı. Bianet'te yer alan habere göre, açıklama "Orta Asya, Türkiye ve Ukrayna kaygı verici, Avrupa modeli kırılgan" başlığıyla sunuldu.





Türkiye dört yıldır geriye gidiyor...



Geçen yılki sıralamada Türkiye, 20 sıra birden gerileyerek 175 ülke içerisinde Venezüella'nın önünde, Filipinler ile birlikte 122. sırada yer almıştı. 2008 yılındaysa, 173 ülke içerisinde Ermenistan'la birlikte 102. sıradaydı. 2007'de Türkiye, 163 ülke içinde 101. sırada gösteriliyordu.



Bu yıl sıralamanın 9.sunu yayımlayan RSF, sıralamanın başında Finlandiya, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç ve İsviçre'nin bulunduğunu, sıralamanın sonundaysa Miyanmar (174), İran (175), Kuzey Kore (176), Türkmenistan (177) ve Eritre'nin (178) bulunduğunu duyurdu.





Julliard: Tüm mücadele verenleri anıyoruz



Bu ülkeleri basın özgürlüğü standartlarını ayakta tuttukları için kutlayan RSF Genel Sekreteri Jean-François Julliard, "Tüm dünyada kınama ve eleştirme haklarını kullanma konusunda büyük kararlılık gösteren insan hakları savunucuları, gazeteci ve İnternet günlük sahiplerini de anıyoruz; akıbetleri konusunda endişelerimizi paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.



"Basın özgürlüğü mücadelesi halen, yaşlı Avrupa demokrasilerinde daima dikkat gösterilen ve mücadele verilen bir alandır ve öyle kalmaya devam edecektir. Bu mücadele, halen dünyayı etkilemeye çalışan totaliter rejimler için baskıya karşı ve adalet uğruna olacaktır.





