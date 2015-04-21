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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye Başbakanı Davutoğlu'ndan 1915 mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri saygıyla andığını, çocuklarının ve torunlarının acılarını paylaştığını açıkladı. Davutoğlu mesajında soykırım kavramı tartışmasına da değindi.

21 Nisan 2015 11:50


Başbakan Davutoğlu, 1915 olaylarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Başbakanlığın web sitesinde yer alan açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında pek çok vatandaşın hafızalarda derin izler bırakan büyük acılar yaşadığı belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Birinci Dünya Savaşı koşullarında bu acıları yaşayan, farklı etnik ve dini kökene mensup milletlerin torunları olarak yaşananları anlıyor, hayatını kaybeden masum Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmak Türkiye için tarihi ve insani bir görevdir. Bu anlayışla, bu yıl 24 Nisan günü Ermeni Patrikhanesince düzenlenecek dini bir törenle, Osmanlı Ermenileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anılacaktır."

'Soykırım' tartışması için ne dedi?

1915 olaylarına ilişkin "soykırım" kavramı tartışmasına da değinen Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek mümkündür. Ne var ki, her şeyi tek bir kelimeye indirgeyerek, sorumluluğu genellemeler yoluyla sadece Türk milletine yüklemek, hatta bunu bir nefret söylemiyle birleştirmek vicdanen de hukuken de sorunludur."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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