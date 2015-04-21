Türkiye Başbakanı Davutoğlu'ndan 1915 mesajı



Başbakan Davutoğlu, 1915 olaylarına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Başbakanlığın web sitesinde yer alan açıklamada, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında pek çok vatandaşın hafızalarda derin izler bırakan büyük acılar yaşadığı belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Birinci Dünya Savaşı koşullarında bu acıları yaşayan, farklı etnik ve dini kökene mensup milletlerin torunları olarak yaşananları anlıyor, hayatını kaybeden masum Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmak Türkiye için tarihi ve insani bir görevdir. Bu anlayışla, bu yıl 24 Nisan günü Ermeni Patrikhanesince düzenlenecek dini bir törenle, Osmanlı Ermenileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de anılacaktır."

'Soykırım' tartışması için ne dedi?

1915 olaylarına ilişkin "soykırım" kavramı tartışmasına da değinen Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Birinci Dünya Savaşı'nda yaşananların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek mümkündür. Ne var ki, her şeyi tek bir kelimeye indirgeyerek, sorumluluğu genellemeler yoluyla sadece Türk milletine yüklemek, hatta bunu bir nefret söylemiyle birleştirmek vicdanen de hukuken de sorunludur."