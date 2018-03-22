Türkiye Barolar Birliği'nden Danıştay Başkanı'nın kızına yapılan jet terfiye tepki: Talihsizlik...

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun bir günlük hâkimlik tecrübesiyle Yargıtay Tetkik Hâkimliği’ne atanmasına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan tepki geldi. Feyzioğu, "Genç bir insan için orta vadede talihsizliktir. Bu genç insanlar ne kadar başarılı olduklarını ispatlasa da bu ayrıcalıklı uygulama her zaman önüne çıkacaktır" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnamede, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu’nun ismi dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı’nda 19 Mart 2018’de yapılan kura töreniyle Elazığ Hakimliği’ni çeken Hatinoğlu, 24 saat geçmeden önceki gün yayımlanan kararname ile Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne atandı.

Aydınlık'ın haberine göre Feyzioğlu şunları söyledi:

“Bu durum herkesin tabi olduğu uygulamadan farklı bir uygulamadır. Camiada rahatsızlık yaratır. Kura çektikten belli bir sene tecrübe kazandıktan sonra bu tayinlerin yapılması usuldür. Kura çeker çekmez Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne getirilmesi rahatsız edici bir görüntüdür. Genç bir insan için de orta vadede talihsizliktir. Bu genç insanlar ne kadar başarılı olduklarını ispatlasa da bu ayrıcalıklı uygulama her zaman önüne çıkacaktır. Bu durum, hayata torpilli olarak başlama damgasını oluşturacaktır."