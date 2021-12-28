Türkiye Barolar Birliği, Uludere anmasına katıldı; "Adaleti tesis etmediğiniz zaman kanayan yarayı durduramazsınız"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki TBB heyeti, Şırnak’ın Uludere ilçesinde, hava saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı. Sağkan, “Hukuk sustuğu zaman yaraları saramazsınız. Adaleti tesis etmediğiniz zaman kanayan yarayı durduramazsınız” dedi.

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TBB Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki TBB heyeti, Şırnak’ın Uludere ilçesinde, hava saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı.

Törende; TBB Yönetim Kurulu üyeleri Abdülbaki Çelebi, Nizam Dilek ve Ali Bayram, Sağkan’a eşlik etti.

Sağkan, yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Gönül isterdi ki biz bugün buraya elimizde karanfiller ve adaletle gelebilmiş olsaydık. Gönül isterdi ki gerçekler ortaya çıkartılmış, aradan geçen 10 yıldan sonra bu işin sorumluları bağımsız ve tarafsız yargının önünde hesap vermiş, ailelerin bir nebze olsun yaraları sarılmış, biz de buraya o acıyı paylaşmaya gelmiş olsaydık. Ancak ne yazık ki aradan geçen 10 yıllık sürede 19’u çocuk, 34 insanımızın yaşamını kaybettiği bu menfur olaya ilişkin olarak, etkin ve şeffaf bir kovuşturma süreci yürütülmediği gibi maalesef tek bir yetkilinin dahi hesap vermek üzere yargı makamlarının önüne çıkartılmadığına tanığız. Ülkemizde çok uzun zamandır devam eden cezasızlık politikasının çok ağır bir örneğini daha yaşadığımız bir durumla karşı karşıyayız.”

Sağkan, ailelerin acılarını paylaşmanın dışında bir şeyler yapmak gerektiğini de ifade ederek, “34 yurttaşımız, 19’u çocuk, 10 sene önce katledildi. Şunu biliyoruz ki, yaraları sarmanın yolu hukuku işletmektedir” dedi.

“Hukuk sustuğu zaman yaraları saramazsınız. Adaleti tesis etmediğiniz zaman kanayan yarayı durduramazsınız” diyen Sağkan, “Türkiye Barolar Birliği olarak bundan sonraki süreçte Roboski’de yaşanan olayın gerçek şekliyle ortaya çıkması için adaletin tesis edilmesi için ağlayan annelerin gözyaşlarının bir nebze olsun dinebilmesi için bu mücadeleyi sonuna kadar yürütmek noktasındaki kararlılığımızı ifade ederek, hayatlarını kaybeden 34 insanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Anma törenine; Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, Siirt Barosu Başkanı Kenan Bilge, Şanlıurfa Barosu Başkanı Mehmet Velat İzol, Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Van Barosu Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi de katıldı. (ANKA)