Türkiye Barolar Birliği'nden Diyanet İşleri Başkanı'na tepki: İstifa etmesini bekliyoruz

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklaması şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk, padişahın mülkü sayılan ülkede, onun kulu olarak yaşayan insanlarımızı, yaptığı devrimlerle özgür yurttaşlar haline getiren kurucu liderdir.

"Diyanet İşleri Başkanının, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

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"Tarif affetmeyecek"

"Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin, kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

"Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir.

"TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını, Atatürk'ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz."

Erbaş ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da okuduğu cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı. Erbaş'ın bu sözleri Atatürk'ü hedef aldığı şeklinde yorumlanmış ve büyük tepki çekmişti.

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