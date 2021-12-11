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Türkiye Barolar Birliği'nde devir teslim töreni: Eski Başkan Feyzioğlu katılmadı

Sağkan'a cübbesini eski başkan yardımcısı Hüseyin Özbek giydirdi

11 Aralık 2021 18:30

Türkiye Barolar Birliği'nde devir teslim töreni gerçekleşti. Törene eski Başkan Metin Feyzioğlu katılmadı.
 
TBB Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir ziyaret etti. Ardından, TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı.
 
Törene, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Bu nedenle, yeni başkan Sağkan'a cübbesini eski TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek giydirdi.
 
Burada konuşan Sağkan, isim vermeden Feyzioğlu'nu eleştirerek, "Bir söz vermek istiyorum. Görevi tamamlayıp ayrılırken, burada olmaktan onur duyacağım" ifadelerini kullandı.
 
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