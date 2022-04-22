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Türkiye Barolar Birliği: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

"Tüm meslektaşlarımızı 28 Nisan’da Ankara’ya Danıştay’daki duruşmada bir arada olmaya, destek ve dayanışmaya bekliyoruz"

22 Nisan 2022 19:05

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına açılan dava öncesi açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı 28 Nisan’da Ankara’ya Danıştay’daki bu tarihi duruşmada bir arada olmaya, destek ve dayanışmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nin, 20.03.2021 tarihinde 9 No'lu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilmesinin ardından barolar ve sivil toplum kuruluşları süreci yargıya taşımıştı.

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