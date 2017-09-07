Türkiye Barolar Birliği: İktidara yakın isimler hâkim yapılıyor; korku içinde kürsüye çıkıyorlar

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, mülakat sistemiyle, iktidara ve parti teşkilatlarına en yakın isimlerin hakim yapıldığını söyledi. Feyzioğlu, bu hakimler için "Yemyeşil bir şekilde kürsüye çıkıyorlar, gözlerinde bir korku. Korku içinde, ne yapacaklarını bilmiyorlar ve karara çıkması gereken işler ha bire erteleniyor" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, mülakatla hakim savcı alınmasına tepki gösterdi. Feyioğlu, artık iktidardan olmanın da yetmediği, kim daha koyu partiliyse onun hakim-savcı yapıldığını öne sürdü.

"Mülakatları canlı yayınlayın"

Antalya’da baronun yeni hizmet binasının yapılacağı arazide incelemede bulunan Feyzioğlu, bilgili, hak eden ve layık olanın hakim savcı yapılması gerektiğini söyledi. Feyzioğlu şöyle dedi:

“Öyle keyfinize göre, istediğiniz gibi ‘ben şu kadar adamı mülakata çağırıyorum’ yok. Bilgiliyi çağıracaksınız. Mülakat yapıyorsanız, o mülakatı kameraya alacaksınız. Mülakatı kameraya alın ve ilan edin, hatta canlı yayınlayın. Bir kanal açsın TRT ve Türkiye’deki devletin tüm mülakatlarını canlı yayınlasın. Var mısınız buna hadi, ben buradan talep ediyorum, hodri meydan”

Artık iktidardan olmanın da yetmediği, kim daha koyu partiliyse onun önünün açıldığını öne süren Feyzioğlu, “Yani kırmızının daha kırmızısı onunda daha kırmızısı. Kim il, ilçe başkanına daha yakın, daha emir kuluysa” ifadelerini kullandı.

"Boşluğu mafya tipi örgütler doldurmaya başlar"

Çok kısa süre, hatta 15-20 gün staj yapmış olan hakimlerin ilk derece mahkemelerinde kürsüde olduğunu belirten Feyzioğlu, şunları ekledi:

“Maalesef çok üzülerek söylüyorum yemyeşil bir şekilde kürsüye çıkıyorlar, gözlerinde bir korku, hayatlarında görmedikleri işlerle karşılaşıyorlar. Devletin tüm otoritesi ellerinde. Ama o otoriteyi kullanmaya yetecek tecrübe ve bilgileri yok. Korku içinde, ne yapacaklarını bilmiyorlar ve karara çıkması gereken işler habire erteleniyor. Bitmek üzere olan davalar bunların bilgisizliği yüzünden ertelenip duruyor. Toplum hayatı boşluk kaldırmaz. Bu boşluğu mafya tipi örgütlenmeler gelir doldurmaya kalkar. Nitekim başlamıştır, haberlerini alıyoruz.”

"Bunları söylememizden korktukları için çağırmadılar"

Feyzioğlu, Yargıtay’ın hafta başındaki adli yıl açılış törenine konuşmacı olarak değil dinleyici olarak davet edilmişti. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in adli yıl açılışındaki konuşmasını eleştiren Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine alkışladığı o olayda bir cümle sarf ettiğini okudum. Sayın başkan, ‘FETÖ’yle mücadelemize, suçluların iadesi anlaşmalarını yabancı ülkelerin işletmemesi zarar veriyor’ diyor. Doğrudur yurt dışına kaçanların Türkiye’ye iade edilmemesi, bu kişilerin suçlu olup- olmadıklarının anlaşılması için yargılanamamaları bu mücadeleye zarar veriyor. Hemen şunu söyleyeyim, F tipi suç örgütüyle, hain bölücü örgüt tüm dünyada özellikle Avrupa ve ABD’de çok ciddi propaganda faaliyeti yürütüyor. Maalesef Türkiye’nin bu propaganda faaliyetini karşılayacak yeterli bir çalışması yok. Gözlerimizle gördüğümüz için söylüyoruz.”

Adli yıl açılışına konuşmacı olarak davet edilmemesini değerlendiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Bunları dile getirmemizden çekinenler, korkanlar bizi konuşmacı olarak davet etmemişlerdir. Bu sözlerimize verilecek cevabı olanlar aslanlar gibi bizi çağırırdı. Sonra da ‘Barolar Birliği Başkanı yanlış şeyler söyledi’ derdi. Ama duymak istemiyorlar."

"Kadraj değil, Anayasa Mahkemesi'nin üzücü fotoğrafları"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı karede yer aldığı fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

“Bizim için Anayasa Mahkemesi’nin durumunu gösteren fotoğraf oradaki bir kadrajın bir bakış açısına göre çekilmiş değil. Bizim için Anayasa Mahkemesi’nin üzücü fotoğrafı, olağanüstü hal KHK’larına karşı boynunu büküp ‘Ben çaresizim, hiçbir şey yapmam’ diyerek günü kurtardığı fotoğraftır. ‘Günü kurtarıyor’ ancak, bir KHK ile ‘Anayasa mahkemesini kapattım’ deseler yarın, ‘Valla OHAL’dir, ne yaparlarsa yaparlar’ diyecek.”