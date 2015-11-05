Türkiye Barolar Birliği: 'Çılgın projelerden' vazgeçilmeli

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, 1 Kasım seçimlerinin ardından siyasi partiler ve milletvekillerinden sağlıklı yaşama hakkına yönelik beklentilerini açıkladı. 10 maddelik talep listesinde, Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralı projelerinden vazgeçilmesi, ‘çılgın projelerden’ vazgeçilmesi, tarihsel mirasın korunmasına ilişkin tedbirler alınması gibi önemli maddeler yer alıyor.

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı imzasıyla tüm siyasi parti temsilciliklerine gönderilen yazıda çevre mevzuatında yapılması istenilen değişiklik önerileri 10 madde halinde yer aldı. Çevre ve kent sorunlarını yakından inceleyen ve hukuksal zeminde çalışmalar yürüten Komisyonun talepleri şunlar:

1-Çevresel Etki Değerlendirmesindeki aşınma onarılmalı.

2- KHK ile yaratılan aşınmalar onarılmalı.

3- Bilgiye erişim ve çevresel karar verme sürecinde halkın katılımı sağlanmalı.

4- Toplumsal ve ekolojik maliyeti çok yüksek olacak "çılgın" diye adlandırılan lüzumsuz projelerden vazgeçilmeli.

5- Yatırımlarda yer seçiminde tarım alanlarının ve hassas alanların korunmasına öncelik verilmeli.

6- Türkiye ve bölge için ciddi risk yaratacak Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralı projelerinden vazgeçilmeli.

7- Küresel iklim değişikliğinin baş sorumlusu olan kömür yakıtlı termik santralı projelerinden vazgeçilmeli.

8- Ağır metal kirliliği engellenemeyen doğada onarılamayacak bozulmalara yol açan altın, gümüş, nikel gibi metalik madencilikle ilgili projelere izin verilmemeli.

9- Ormanların ve kıyıların yapılaşmaya ve işletmeciliğe açılmasına yol açan uygulamalardan vazgeçilmeli.

10- Hasankeyf gibi insanlığın ortak kültür mirasını yok edecek yatırımlara izin verilmemeli, tarihsel mirasın korunmasına ilişkin tedbirler alınmalı.