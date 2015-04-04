'Türkiye Barolar Birliği CHP Genel Merkezi gibi çalışıyor'

Eski Adalet Bakanı, AKP Milletvekili Bekir Bozdağ, "Yılın Hukukçusu Ödülü" törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bozdağ, Barolar Birliği'yle ilgili açıklamlarda bulunarak, "Bizim Barolar Birliği, CHP Genel Merkezi gibi çalışıyor. CHP var. Size ne gerek var. Ya siz kapatın ya CHP kapatsın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "Yılın Hukukçusu Ödülü" Salı günü öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a verildi. Rahatsızlığı sebebiyle törene katılamayan Savcı Kiraz'ın eşi Hakime Yasemin Kiraz'ın yerine ödülü, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Emir, Bekir Bozdağ'dan aldı.

'IŞİD terör örgütü uluslararası bir projedir'

Bekir Bozdağ, törende bir konuşma yaparak, bugüne kadar şiddet ve terör yoluyla çözülmüş hiçbir meselenin olmadığını söyledi. "PKK terör örgütü 30 yıldır bölücü terörü amacına ulaştırmak için şiddete başvururken bu kadar silahı nereden aldı. Bakın şimdi IŞİD diye bir terör belası çıktı. Moğollar gibi birden bire ortaya çıkıverdi. 130 değişik ülkeden teröristler var. Dilleri başka, kültürleri başka, vatanları başka... IŞİD terör örgütü uluslararası bir projedir. Büyük bir projedir. Hem insanların İslam'dan uzaklaşmasını sağlamak hem de Müslümanların da 'İslam buysa ben istemiyorum' demesini temin etmek, hem de Ortadoğu da ve başka yerlerde büyük maddi çıkarlara ve başka siyasal çıkarlara zemin hazırlamak için ortaya konulmuş büyük bir projedir" diyen Bozdağ, "DHKP-C de PKK da diğer terör örgütleri de Türkiye'nin üzerinde uzun zamandan beri ameliyat yapmak isteyenlerin ortaya koyduğu projelerdir" ifadelerini kullandı.

'X-ray cihazından geçmekle savunmanın neresi çöküyor?'

Salı günü Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlardan sonra avukatların üstlerinin aranarak adliyeye alınmaları konusunda da konuşan Bozdağ, "Değişik tartışmalar yapılıyor. Savunmanın kısıtlandığı söyleniyor. 'Savunma çöktü' deniyor. Hepimiz hukukçuyuz. Allah aşkına X-ray cihazından geçmekle savunmanın neresi çöküyor. Deliller mi sahteleşiyor, dosyada bilgiler mi kaybolur, şahitler mi ifadesini değiştiriyor. Neresi çöküyor bu savunmanın. Savunmayla X-ray cihazından bir avukatın geçmesinin veya hassas kapıdan bir avukatın geçmesinin uzaktan yakından ne alakası var" dedi.

Güvenlik konusunda bütün ayrıcalıkları ortadan kaldıran bir yasal düzenlemenin önümüzdeki dönem TBMM'ye getirileceğini ifade eden Bozdağ, "Milletvekili, bakan, hakim, savcı, avukat, mülki amir ismi, sıfatı, görevi, unvanı her ne olursa olsun herkesin eşit muameleye tabi olduğu aynı uygulamadan geçtiği bir düzenlemeyi yeni dönemde 25. dönem TBMM hayata geçirecektir. Bu konuda ayrıcalık olmayacaktır. Herkes eşit olacaktır. Bu düzenlemeye ben herkesten destek bekliyorum. AVM'ye giderken nasıl avukat aranıyorsa, hakim aranıyorsa, milletvekili aranıyorsa, adliyeye girerken de gerektiğinde bu noktada güvenlik açısından bir ihtiyaç varsa bunula ilgili gerekenler yapılacak ve adliye binalarında silah bulundurulmasının önünü de çok ciddi tedbirler alınarak geçilecektir. Sadece mevcut yasamız, duruşmalarda ve mahkeme salonlarında silah bulundurulmasını yasaklayan bir düzenlemeyi amir Ama bunu adliyenin her bir köşesinde silah bulundurmayı yasaklayan bir düzenleme şeklinde değiştirmemiz gerektiğini de görüyoruz. Bu son olay nedeniyle bu konudaki bütün yasal düzenlemeleri de gözden geçirdik. Bu konuda atılması gereken adımları önümüzdeki dönemde atacağız" diye konuştu.

'TBB ne zaman hakkının hukukunun gerçek temsilcisi olacak?'

Konuşmasında Türkiye Barolar Birliği'ni de eleştiren Bozdağ, "Avukatların çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği Savunmanın hakkını hukukunu koruması gereken Türkiye Barolar Birliği ne zaman hakkının hukukun gerçek temsilcisi olacak. Yok. Ben 13 yıldır parlamentodayım. 10 yıldır ben barolar birliğinin avukat meslektaşlarımın hakkını hukukunu korurken kovalarken işin doğrusu görmedim. Ama bizim Barolar Birliği, CHP Genel Merkezi gibi çalışıyor. CHP var. Size ne gerek var. Ya siz kapatın ya CHP kapatsın. Barolar Birliği, CHP Genel Başkanlığına oynamak için bir atlama taşı değildir. Öyle olmamalıdır. Ama maalesef Türkiye'de Barolar Birliği, CHP'nin içine dönük siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımızın bir oyun alanına döndü. İdeolojik bir yapılanma avukatların başında Demokles'in kılıcı gibi Türkiye'de durmaktadır"  şeklinde konuştu.