Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar, eksikler var, iyi işler, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların tamamına baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB ve Samsun Barosu'nun işbirliğiyle bir otelde düzenlenen meslekte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalya takdim törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Feyzioğlu, İstanbul Haliç'te yürüyüş yaptığı esnada merdiven basamağının uç kısmının kırılması sonucunda 25 basamak aşağıya düştüğünü dile getirerek sağ elinin birkaç parmağının kırıldığını söyledi.

"Hukuk henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi"

Feyzioğlu, kıdem artınca insanın sabrının da tükendiğini ifade ederek, "Ülkenin daha refah içinde, hukukun daha arzu ettiğimiz şekilde olmasını isterken sabırsızlanıyoruz. Oysa hukuk devleti mücadelesi bitmeyen mücadeledir" dedi.

Genç avukatlara seslenen Feyzioğlu, "Hukuk henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi. Ama geriye kalan aktif durumunuzun azalması hayat boyu mücadele ettiğimiz davamıza umutsuzluk verme hakkını bize vermez. Çünkü bu bayrağı bizden sonrakiler alacaklar ve onu zirveye dikecekler" ifadelerini kullandı.

"Yekûna baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz"

En büyük zararın gençlere umutsuzluk aşılamak olduğunu vurgulayan Feyzioğluşöyle devam etti:

"Ben umutluyum, Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekûnuna baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz. Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize sarılacak bir bayrak ve umut verdikleri için meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum."