Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Cumhurbaşkanı'na gidilmesi yönünde baro başkanları önemli bir çoğunlukla kabul etselerdi randevu talep edecektim

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün 'çoklu baro' düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan niçin randevu talep talebinden bulunulmadığı sorusuna Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanı'na gidilmesi yönünde baro başkanları önemli bir çoğunlukla bu hususu kabul etselerdi, Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edecektim. Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanları bu teklife cevap bile vermedi" yanıtını verdi.

Öztürk'e konuşan Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacağı” gerekçesiyle Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanlarının gelmediğini hatırlatarak

“Kanun teklifi TBMM'ye gelmeden önce baro başkanlarıyla hep birlikte Cumhurbaşkanı'na gitmek için randevu alınması hususu TBB Yönetim Kurulu'nda görüşüldü. İstanbul ve Bursa barolarından seçilerek gelen TBB Yönetim Kurulu üyelerinin aleyhte oy vermesi sebebiyle bu konuda bir karar verilemedi. Cumhurbaşkanı'na gidilmesi yönünde baro başkanları önemli bir çoğunlukla bu hususu kabul etselerdi, Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edecektim. Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanları bu teklife cevap bile vermedi.” açıklamasında bulundu.

Saygı Öztürk yazısında, "Avukatlık Yasası'yla getirilmek istenen “Çoklu baro” düzenlemesinin iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. CHP'nin başvurusundan rahatsızlık duyanlar, bunu da eleştirecektir." ifadesini kullandı.

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