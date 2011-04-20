Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na Hüseyin Aydın seçildi

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Hüseyin Aydın kimdir?

Ankara İ.T.İ.A Ekonomi Fakültesi'nden mezun olan Aydın, meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aydın, aynı kurumda, müfettiş, daire başkanı, Duisburg/Almanya temsilciliği ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.28.03.2003 – 13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, 28.04.2004 – 12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.14.04.2005 – 31.05.2005 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinden itibaren Halk Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.Aydın, Uzbekistan –Türkish Bank Denetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Macaristan Halk Bankası ve Fintek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Birlik Sigorta A.Ş. ve Birlik Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Aydın, evli ve iki çocuk babası.