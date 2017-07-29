Türkiye, balistik füze deneyen Kuzey Kore'yi kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bir ayda ikinci defa kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi kınadı. Açıklamada, Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) 28 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bir ay içerisinde ikinci defa balistik füze denemesi gerçekleştiren KDHC, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmeyi ve uluslararası yükümlülüklerini gözardı etmeyi sürdürmektedir” denildi.

Türkiye Kuzey Kore’yi, ‘BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya ve bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaya’ da çağırdı.