-TÜRKİYE, BADMİNTON'DA BALKAN ŞAMPİYONU OLDU İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Türkiye, Badminton 19 Yaşaltı Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu. Yunanistan'da düzenlenen şampiyonada yaptığı takım maçlarının tamamını 5-0 kazanan Türkiye, balkan şampiyonluğunu elde ederken, milli sporcular 20 madalyanın 8'inin sahibi oldu. Ferdi müsabakalarda tek erkeklerde Emre Lale ve tek bayanlarda Neslihan Yiğit, karışık çiftlerde Emre Vural-Neslihan Kılıç bütün rakiplerini yenerek balkan şampiyonluğunu elde ederken, tek erkeklerde Ramazan Öztürk 2., tek bayanlarda Cemre Fere 3., çift erkeklerde Ramazan Öztürk-Emre Lale 2., çift bayanlarda Neslihan Yiğit-Neslihan Kılıç 2., karışık çiftlerde de Akın Şenol-Ebru Tunalı 2. oldu. Öte yandan, 2012 Olimpiyatlarına hazırlanan Badminton Milli Takımı'nın 16-19 Eylül tarihlerinde Ukrayna'da yapılan İnternational Challenge Olimpiyat eleme puan turnuvasında, tek bayanlarda Öznur Çalışkan'ın çeyrek finale çıkarak 2200 puan alıp dünya sıralamasında ilk 110'a kadar yükseldiği bildirildi. Tek Erkeklerde ise Murat Şen birinci turdaki Beyaz Rus rakibini yenerken, ikinci turda turnuvanın 2 numaralı seri başına yenildi. 1520 puan alan Murat Şen'in dünya sıralamasında 149. sıradan 125. sıraya yükseldiği kaydedildi.