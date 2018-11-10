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Spor

Türkiye Badminton Federasyonu Mali Genel Kurulu sona erdi

İSTANBUL,(DHA) Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirilen 5'inci Olağan Mali Genel Kurula 210 delegeden 137 delege katıldı

10 Kasım 2018 15:58

İSTANBUL,(DHA)

Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirilen 5\'inci Olağan Mali Genel Kurula 210 delegeden 137 delege katıldı. 
Genel Kurul\'da Badminton Federasyon Yönetimi ibra edilirken 2020 taslak bütçesi kabul edildi. 
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı konuşmada Türk sporuna kazandırılan Kamp ve Eğitim Merkezinin Türk Badmintonu adına büyük bir başarı olduğunu belirterek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Tesisin yapımında Spor Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkısının çok büyük olduğunu dile getiren Özmekik, 2017 yılında Türk Sporuna kazandırılan tesisin Türk Gençliği ve sporu adına çok büyük bir kazanım olduğunu belirterek Mali Genel Kurul\'a katılan delegelere teşekkür etti. 


(FOTOĞRAFLI)

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