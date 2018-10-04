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Spor

Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) -  Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 yendi

04 Ekim 2018 14:46

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) - 

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye, Azerbaycan\'ı 2-0 yendi.
Manavgat\'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri\'ndeki karşılaşmaya Türk Milli Takımı hızlı başladı. 9\'uncu dakikada gelişen atakta Melike Öztürk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Sonraki dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen milli takım ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte farkı attırmak için ataklarını arttıran kadın futbolcular aradıkları gole 62\'nci dakikada ulaştı. Azerbaycan ceza sahasında yaşanan karambolde topu filelere gönderen Melike Öztürk durumu 2-0\'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Azerbaycan\'ı 2-0 mağlup etti.
Grupta oynanan diğer maçta İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi\'ni 9-0 yendi.
U19 Kadın Milli Futbol Takımı 6 Ekim\'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim\'de İsviçre ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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