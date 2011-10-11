Türkiye, Azerbaycan sınavını verdi...

T24



Play-off takvimi





Sinan Bolat ilk kez resmi maçta milli formayı giydi





Tribünler dolmadı



Türk ve Azeri taraftarlar tribünde bir arada



Futbol Federasyonu'ndan Azerbaycan federasyonuna yemek







İki ülke gazetecileri maç yaptı Türkiye 7-4 kazandı





Kadınlar ve çocuklar ücretsiz izledi



Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan mücadelede Millilerimize galibiyeti getiren golü 59. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.Grubumuzda oynanan diğer maçta Almanya, Mesut Özil'in 1 gol atıp 2 de asist yaptığı maçta Belçika'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.A Grubu'nda oynanan bu maçlar sonrasında Almanya 10'da 10 yaparak 30 puanla direkt UERO 2012'ye katılmaya hak kazandı. A Milli Takımımız ise 17 puan ile A Grubu'nu 2. tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.Play-off eşleşmelerinin kura çekimi 13 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde TSİ 14.00'de yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuraları çekilecek. Dörder takımın 4 ayrı grupta mücadele edeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar 8 Haziran-1 Temmuz 2012'de oynanacak.Azerbaycan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Sinan Bolat, ilk kez resmi bir maçta milli formayı giydi. Daha önce 10 Ağustos 2011'de yine Türk Telekom Arena'da Estonya ile yapılan özel maçta ilk kez A milli formayı giyen Sinan, Volkan Demirel'in yokluğunda Azerbaycan karşısında ise ilk kez resmi bir maçta kaleyi korudu. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve konuyla ilgili FIFA'dan onayı gelen gurbetçi futbolcu Ömer Toprak, Azerbaycan karşısında 18 kişilik maç kadrosunda yedekler arasında bulundu.Almanya maçında dolan Türk Telekom Arena'nın tribünleri, Azerbaycan mücadelesinde dolmadı. Millilerin Almanya ile yaptığı maçta tribünleri tamamen dolduran futbolseverler, Azerbaycan maçına aynı ilgiyi göstermezken, 50 bin kişilik statta 30 bine yakın seyirci yer aldı.Karşılaşmayı Türk ve Azeri taraftarların tribünlerde birlikte izledikleri görüldü. Türk Telekom Arena'da misafir seyirci tribünü boş kalırken, Azeri taraftarlar Türk taraftarların bulundukları tribünlerde yer aldılar. Tribünlerde Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Azerbaycan bayrağı da yer aldı. İki ülke taraftarları, milli maç coşkusunu aynı tribün sıralarında yer alarak birlikte yaşadı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli maç öncesi Azerbaycan Futbol Federasyonu'na resmi yemek verdi. Yemeğe, TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman ve genel sekreter vekili Ali Parlak ile Azerbaycan federasyonu yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.Türkiye-Azerbaycan maçı öncesi iki ülke gazetecileri halı saha maçında karşı karşıya gelirken, Türk gazeteciler Azeri gazetecileri 7-4 yendi. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen maçta, Türk gazeteciler Azeri meslektaşlarına karşı 7-4'lük üstünlük sağladı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Almanya milli maçından sonra Azerbaycan maçı için de statta yer ayırdığı kadın ve 16 yaş altı çocuklar karşılaşmayı ücretsiz izledi. Azerbaycan karşılaşması için kadın ve 16 yaş altı çocuklara doğu tribününden toplam 3 bin 270 bilet ayrıldı. Kadın ve 16 yaş altı çocuklar biletlerini Biletix gişesinden alarak stada girdiler.