Türkiye aynı birim malı Mayıs’ta yüzde 3.5 ucuza ihraç etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ihracat birim değer endeksinin Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldığını açıkladı. Birim değer endeksi, aynı birim ihracatın geçen yıla göre daha pahalı mı daha ucuz mu yapıldığını gösteriyor. Bunu fiyatla ilgili gelişmelerin yanı sıra kurdaki gelişmeler de etkiliyor. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,0, yakıtlarda yüzde 60,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.



İhracat miktar endeksi yüzde 38,7 azaldı

Fiyatı değil adet veya ağırlığı dikkate alan ihracat miktar endeksi ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 16,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44,3 azaldı.