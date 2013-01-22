Türkiye aylar sonra AB fotoğrafında, yeni fasıllar açılması gündemde

Türkiye'nin, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği toplantılarına katılmama kararı, başkanlığın İrlanda'ya geçmesiyle son buldu. Avrupa Birliği’nden de yeni fasıl açılması sinyalleri geldi.



Avrupa Birliği dönem başkanlığının Rum Kesimi'nden İrlanda'ya geçmesiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Dublin'de düzenlenen Avrupa Birliği bakanları toplantısına katıldı ve Türkiye aylar sonra ilk kez Avrupa Birliği'nin aile fotoğrafında yer aldı.

Ayrıca toplantıdan; tıpkı Avrupa Parlamentosu’ndan olduğu gibi, Türkiye ile müzakerelerde yeni başlık açılması yönünde olumlu sinyal geldi.

Türkiye'nin, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği toplantılarına katılmama kararı, başkanlığın İrlanda'ya geçmesiyle son buldu.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın ilk adresi, Dublin'de düzenlenen Avrupa Birliği bakanları gayriresmi toplantısı oldu.

Bağış, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında Avrupalı bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Bağış’ın bir görüşme taptığı Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, zirvenin ardından kameraların karşısına geçerek, "Bugün yaptığımız görüşmeler, üye devletlerin Türkiye ile yeni başlıklar açılması yoluyla katılım müzakerelerini rayına sokmak istediğini gösterdi" dedi.

İrlanda'nın Avrupa Birliği Bakanı Lucinda Creighton ise, Dublin'in dönem başkanlığında Türkiye ile müzakerelerde ilerleme kaydetmeyi umduklarını dile getirdi.



AP’den de destek



Öte yandan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten'in, katılım müzakerelerinde 2 yeni fasıl açılması talebine, Avrupalı parlamenterlerden büyük destek geldi.

Ria Oomen Ruijten'in taslak Türkiye raporunun ele alındığı Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki tartışmada, milletvekillerinin çoğu 23 ve 24. fasıllar olan yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenliğin müzakerelere açılmasını istedi.

Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürüldüğü saldırının ‘provokasyon’ olduğu konusunda da fikir birliğindeydi.

Taslak raporda, yeni anayasanın güçler ayrılığı, yeterli denge ve fren sistemi, din, devlet ve toplum işlerinin ayrılması, vatandaşların temel haklarını güvence altına alan kapsayıcı bir yönetim modeli ve kapsayıcı bir vatandaşlık tanımı ilkelerine uygun hazırlanmasının önemi vurgulanıyor.

AP Türkiye raporunda 3. yargı paketinden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, reformların sürdürülmesi ve "4. yargı paketinin Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'ndaki yoruma açık suç tanımları, ifade özgürlüğü, uzun tutukluluk süreleri ve sanık hakları" gibi alanlarda iyileştirmeler getirmesi isteniyor.

İfade özgürlüğü ve çoğulcu medyanın temel Avrupa değerleri olduğu belirtilen raporda, doğru işleyen bir demokrasi için muhalif görüşlerin de dile getirilebildiği gerçek ifade özgürlüğünün vazgeçilmez olduğu ifade ediliyor.



'YAŞ gözden geçirilmeli'



Raporda Türkiye, ordu üzerinde sivil denetimi güçlendirecek reformları sürdürmeye teşvik edilirken, bu kapsamda diğer bazı önerilere ilaveten Yüksek Askeri Şura'nın yapısı ve yetkilerinin gözden geçirilmesi isteniyor.

"Ergenekon" ve "Balyoz" gibi darbe planı iddialarına yönelik soruşturmaların demokratik kurumlar ve yargının gücünü ve uygun, bağımsız, tarafsız ve şeffaf işleyişini, temel haklara şartsız ve sağlam bağlılığını göstermesi gerektiği vurgulanan raporda, bu davalarda "uygun olmayan delillerin kullanıldığı" şeklindeki iddiaların endişe verici olduğu dile getiriliyor.

Raporda, Kürt meselesine siyasi çözüm için çabaların artırılması ve TBMM başta olmak üzere demokratik organlarda bu meselenin tartışılması tavsiye ediliyor ve KCK davasında çok sayıda tutuklamalardan endişe duyulduğu belirtiliyor.

AP Türkiye taslak raporunda Türkiye'ye, KKTC'deki askerlerini çekmeye başlaması ve kapalı Maraş bölgesini BM'ye teslim etmesi ve buna paralel olarak Rum yönetimine Mağusa Limanı'nı AB denetiminde KKTC'den doğrudan ticaret için açması çağrısı yapılıyor.

Raporda, Türkiye'nin Suriye'deki demokratik güçlere bağlılığı ve Suriyeli sığınmacılara yaptığı yardımlar takdir edilerek AB'ye ve üye ülkelere Ankara'nın insani yardım çabalarına destek olmaları çağrısına yer veriliyor.