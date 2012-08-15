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Spor

Türkiye, Avusturya sınavında

Milli takım Euro 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan önce yapılan hazırlık maçında Portekiz'i 3-1 yenerek umut vermişti

15 Ağustos 2012 18:49

2014 Dünya Kupası grup eleme maçları öncesi hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, Avusturya ile Ernst Happel Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, 7 Eylül'de Hollanda ile oynayacağı maç öncesi son ciddi maçında Avusturya ile saat 21:30'da karşılaşacak.

Kanaltürk’ten canlı yayınlanacak olan maçı Slovak hakem Jan Valasek’in yönetecek, Valasek'in yardımcılıklarını Miroslav Benko ve Erik Weiss yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner.

Milli Takımın maça şu onbirle başlaması bekleniyor:

Cenk-Semih, Bekir, Egemen, Ömer, Hamit, Emre, Selçuk, Arda, Sercan, Umut

 

Avcı: Kapımız Herkese Açık

 

Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hollanda maçı öncesi son ciddi provalarını Avusturya önünde vereceklerini ve bu karşılaşmada kadrolarının şekilleneceğini söyledi.

Avcı, 7 Eylül'de Hollanda ile deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını ve rakiplerinin grubunun favorisi olduğunu söylerken, milli takımda gençleştirme diye bir şey olmadığını ve formda olan herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

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