Türkiye, Avrupa'nın en zengin 30'uncu ülkesi

T24 - Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Avrupa'da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gelir, Lüksemburg'da elde ediliyor. Türkiye endeks listesinde 30. sırasında yer aldı.
TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi 2008, 2009 ve 2010 yılı Avrupa Karşılaştırmalı Programı sonuçlarını açıkladı. Bültende EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Karşılaştırma Programına katılan 37 ülke için 2008 yılı kesin, 2009 ve 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin göstergeler yer alıyor.
Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan'ı kapsıyor.
Endekslerde, AB'ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor.
Bu çerçevede, 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Lüksemburg 271 endeks değeri ile kişi başına hacim endeksinin en yüksek olduğu ülke oldu. Norveç, İsviçre, Hollanda, İrlanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.
Kişi başına hacim endeksi en düşük ülke 28 ile Arnavutluk olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı.
Türkiye'nin 2010 yılı için kişi başına hacim endeksi ise 49 olarak belirlendi. Türkiye bu endeks değeriyle 37 ülke arasında 30. sırada yer aldı.
Buna göre ilk sıradaki Lüksemburg (271) ile Türkiye (49) arasında yaklaşık 5,5 kat fark bulunuyor.
Türkiye'nin gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 53 olarak belirlendi.
Ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeylerinin karşılaştırılmasında genellikle GSYH'ya ilişkin kişi başına hacim endeksleri temel alınıyor. Bununla birlikte hanelerin gerçek yaşam standartlarının karşılaştırılmasında Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor.
TÜİK verilerine göre, GSYH'ye ilişkin kişi başına hacim endeksleri ile gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksleri 2008, 2009 ve 2010 itibariyle (AB 27=100) alınarak şöyle hesaplandı:
Ülkeler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gerçek Kişisel Tüketim
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Lüksemburg 279 266 271 151 153 150
Hollanda 134 132 133 119 118 116
İrlanda 133 128 128 109 103 102
Danimarka 125 123 127 114 113 114
Avusturya 124 125 126 113 115 116
İsveç 124 119 123 115 115 114
Belçika 116 118 119 108 109 110
Almanya 116 116 118 113 116 117
Finlandiya 119 115 115 110 110 111
İngiltere 112 111 112 124 121 121
Euro Bölgesi 17* 109 109 108 107 107 107
Fransa 107 108 108 111 113 113
İtalya 104 104 101 103 103 102
İspanya 104 103 100 99 95 95
Güney Kıbrıs Rum Y. 99 100 99 108 101 108
Yunanistan 92 94 90 104 104 101
Slovenya 91 87 85 82 82 80
Malta 79 82 83 81 85 83
Portekiz 78 80 80 83 84 84
Çek Cumhuriyeti 81 82 80 69 72 71
Slovakya 73 73 74 70 72 71
Macaristan 64 65 65 62 62 60
Estonya 69 64 64 64 58 57
Polonya 56 61 63 61 64 66
Litvanya 61 55 57 70 63 61
Letonya 56 51 51 59 50 50
Romanya 47 47 46 49 46 45
Bulgaristan 44 44 44 45 43 42
Norveç 192 176 181 132 135 136
İsviçre 143 144 147 122 123 125
İzlanda 124 118 111 122 109 105
Hırvatistan 64 64 61 60 58 56
Türkiye 47 46 49 50 50 53
Karadağ 43 41 41 54 49 51
Makedonya 34 36 36 40 41 41
Sırbistan 36 36 35 44 44 43
Bosna-Hersek 30 31 31 37 37 37
Arnavutluk 26 28 28 29 31 31