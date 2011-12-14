Türkiye, Avrupa'nın en zengin 30'uncu ülkesi

T24 - Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Avrupa'da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gelir, Lüksemburg'da elde ediliyor. Türkiye endeks listesinde 30. sırasında yer aldı.







TÜİK, Satınalma Gücü Paritesi 2008, 2009 ve 2010 yılı Avrupa Karşılaştırmalı Programı sonuçlarını açıkladı. Bültende EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Karşılaştırma Programına katılan 37 ülke için 2008 yılı kesin, 2009 ve 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin göstergeler yer alıyor.







Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan'ı kapsıyor.







Endekslerde, AB'ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor.







Bu çerçevede, 2010 yılı geçici sonuçlarına göre, Lüksemburg 271 endeks değeri ile kişi başına hacim endeksinin en yüksek olduğu ülke oldu. Norveç, İsviçre, Hollanda, İrlanda gibi Kuzey Avrupa ülkeleri de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.







Kişi başına hacim endeksi en düşük ülke 28 ile Arnavutluk olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan ve Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı.







Türkiye'nin 2010 yılı için kişi başına hacim endeksi ise 49 olarak belirlendi. Türkiye bu endeks değeriyle 37 ülke arasında 30. sırada yer aldı.







Buna göre ilk sıradaki Lüksemburg (271) ile Türkiye (49) arasında yaklaşık 5,5 kat fark bulunuyor.



Türkiye'nin gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 53 olarak belirlendi.



Ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeylerinin karşılaştırılmasında genellikle GSYH'ya ilişkin kişi başına hacim endeksleri temel alınıyor. Bununla birlikte hanelerin gerçek yaşam standartlarının karşılaştırılmasında Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor.



TÜİK verilerine göre, GSYH'ye ilişkin kişi başına hacim endeksleri ile gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksleri 2008, 2009 ve 2010 itibariyle (AB 27=100) alınarak şöyle hesaplandı:





Ülkeler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gerçek Kişisel Tüketim



2008 2009 2010 2008 2009 2010

Lüksemburg 279 266 271 151 153 150

Hollanda 134 132 133 119 118 116

İrlanda 133 128 128 109 103 102

Danimarka 125 123 127 114 113 114

Avusturya 124 125 126 113 115 116

İsveç 124 119 123 115 115 114

Belçika 116 118 119 108 109 110

Almanya 116 116 118 113 116 117

Finlandiya 119 115 115 110 110 111

İngiltere 112 111 112 124 121 121

Euro Bölgesi 17* 109 109 108 107 107 107

Fransa 107 108 108 111 113 113

İtalya 104 104 101 103 103 102

İspanya 104 103 100 99 95 95

Güney Kıbrıs Rum Y. 99 100 99 108 101 108

Yunanistan 92 94 90 104 104 101

Slovenya 91 87 85 82 82 80

Malta 79 82 83 81 85 83

Portekiz 78 80 80 83 84 84

Çek Cumhuriyeti 81 82 80 69 72 71

Slovakya 73 73 74 70 72 71

Macaristan 64 65 65 62 62 60

Estonya 69 64 64 64 58 57

Polonya 56 61 63 61 64 66

Litvanya 61 55 57 70 63 61

Letonya 56 51 51 59 50 50

Romanya 47 47 46 49 46 45

Bulgaristan 44 44 44 45 43 42

Norveç 192 176 181 132 135 136

İsviçre 143 144 147 122 123 125

İzlanda 124 118 111 122 109 105

Hırvatistan 64 64 61 60 58 56

Türkiye 47 46 49 50 50 53

Karadağ 43 41 41 54 49 51

Makedonya 34 36 36 40 41 41

Sırbistan 36 36 35 44 44 43

Bosna-Hersek 30 31 31 37 37 37

Arnavutluk 26 28 28 29 31 31