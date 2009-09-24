'Türkiye, Avrupalı kimliğinin sorunlarını canlandırıyor'

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde Türkiye-AB ilişkilerini konu alan bir makale yayımlandı. Makale'de AK Parti Hükümeti'nin Doğan Yayın Holding'e kesmiş olduğu ceza ile ilgili olarak 'intikam alındı' ifadesini kullanırken, Türkiye'nin AB'ye katılması ile ilgili sürecin Avrupa kimliğinin asıl niteliği ve uygarlığının sınırlarına ilişkin önemli sorunları ve Tuna'daki anıları canlandırdığı belirtildi.



Daily Telegraph’da yer alan David Blair imzalı, 'Türkiye’nin AB Üyelik Rüyası Gerçekleşecek mi?' başlıklı makalede Türkiye’nin topluluğa dahil edilmesinin Avrupa kimliğinin temel niteliğine ilişkin önemli sorular ortaya çıkardığı belirtildi.



Makalede, 'Türkiye’yi AB’ye katmak, Avrupa kimliğinin asıl niteliği ve uygarlığının sınırlarına ilişkin önemli sorular ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda Tuna’da ilerleyişine ilişkin derin ve kökleşmiş folklorik anıları canlandırıyor' denildi. Avrupalı liderlerin Türkiye’nin üyeliği aleyhine açıklamalarından örnekler verilen makalede, Türkiye’nin başta güvenlik ve ekonomik potansiyel olmak üzere AB yararına olabilecek özellikleri üzerinde duruldu. Makalede Doğan grubunun karşı karşıya kaldığı cezalara da bir bölüm ayrılarak şöyle denildi:



'Doğan Medya'dan intikam alındı'



'Türk hükümeti şimdi kendi davasına zarar verebilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan eleştiriye karşı hoşgörüsüzlüğüyle ün salmıştır. Bu yıl başlarında hükümet, şirket toplam değerinden daha fazla olan yaklaşık 1.6 milyar poundluk vergi emriyle tenkitçi birçok gazete ve televizyon istasyonunun sahibi olan Doğan Medya Grubu'ndan intikam aldı. Aralık’ta Türkiye’nin başvurusu üzerine bir rapor yayınlayacak olan Avrupa Komisyonu, bunun ‘basın özgürlüğünün tehlikede olduğunu’ gösterdiğini açıkladı.



Ancak sonunda, Orta Doğu’da istikrarın bir sütunu olarak Türkiye’nin pozisyonunun garantiye alınması, uzun vadede karşı konulmaz bir öneme sahip. Ülkenin AB’ye üyeliğine izin verilmesi İslam ve Batı arasındaki ilişkileri yumuşatır ve Türkiye’nin dünyanın en sorunlu bölgesindeki bu başarısını ihrac etmesine yardım eder.



'AB'nin reddettiği Türkiye, köktenci saldırıya açık hale gelir'



Aksine AB tarafından reddedilmiş bir Türkiye, köktenci İslamın saldırısına karşı daha açık bir hale gelir. Yalıtılmış bir Türkiye, Orta Doğu’daki ilerleme için bir güç olamaz, yerine Orta Doğu, Türkiye’deki istikrarsızlık için bir kuvvet haline gelebilir. Öyle olursa Avrupa’nın kendi güvenliği de kuşkusuz tehlikeye girer. Türkiye sonunda katılsın katılmasın çok ciddi sonuçları olacaktır.'