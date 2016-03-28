Türkiye, Avrupa'da irtibat bürosu açacak, 'yabancı terörist'lerin seyahatleri takibe alınacak

Brüksel'deki terör saldırılarını gerçekleştiren canlı bombacılardan İbrahim Bakraoi'nin Türkiye'den sınır dışı edilip, Belçika hükümeti tarafından serbest bırakıldığının ortaya çıkmasının ardından Türkiye, 'Avrupa'yla bilgi alışveirşini güçlendirecek bir irtibat bürosu açacak. Yabancı teröristlerin seyahatlerinin takibe alındığı bürolar kesintisiz mesai yapacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne ek bir protokolün kabulüne ilişkin tasarıyı TBMM’de yasalaştırmaya hazırlanan Türkiye, yabancı teröristlerin seyahat etmesi, seyahatleri için finansman sağlanması ile bu seyahatlerin kolaylaştırılması ve organize edilmesini engelleyecek tedbirler alacak. Ek protokolü kabul eden her ülkeden benzer tedbirleri alması istenecek. Ek protokolün tarafları arasında bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla haftanın 7 günü 24 saat mesai yapacak bir irtibat bürosu açılacak.



Radikal bir adım daha

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da yasalaşması beklenen “Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesine İlişkin Ek Protokolün Onaylanması Tasarısı”yla terörle mücadelede Radikal bir adım daha atmış olacak. Ek Protokol tasarısında BM Güvenlik Konseyi’nin “yabancı teröristler konusunda aldığı karar doğrultusunda Avrupa Konseyi’nin “Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol” hazırlığı yaptığı belirtildi. Tasarıdaki düzenlemeler şöyle:

Derneklere yaptırım

Her taraf ülke, terörizm amacıyla bir derneğe veya gruba katılma, derneğin veya grubun terörist suçlarından birini veya daha fazlasını işleme amacıyla faaliyetlerine katılmayı suç sayacak ve iç hukukunu buna göre düzenleyecek. Böylece Türkiye’nin, özellikle Avrupa ülkelerinde dernek adı altında örgütlenen PKK ve PYD gibi terör örgütlerine karşı bulunduğu yaptırım taleplerinde elinde uluslararası belge olacak.

Terörizm eğitimine son

Terör suçunun işlenmesine ortak olmak veya katkıda bulunmak amacıyla patlayıcı, ateşli silah, diğer silahlar veya sağlığa zararlı tehlikeli maddeler yapma veya diğer özel teknikler konusunda bir diğer kişiden bilgi veya uygulama becerileri dahil olmak üzere eğitim almak suç sayılacak. Her taraf ülke terörizm eğitimi almayı iç hukukunda cezalandırmayı içeren düzenlemeler yapacak.

Terör amaçlı seyahat

Bir terör suçunu işlemek veya işlenmesine katkıda bulunmak veya terör eğitimi vermek/almak amacıyla yurtdışına seyahat edemeyecek. Her taraf ülke terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmeyi iç hukukunda cezalandıracak düzenleme yapacak. Teşebbüs aşaması da suç kapsamında olacak. Bu düzenleme için her ülke anayasal ilkelerini gözetebilecek ve anayasal değişiklikler de yapabilecek.

Seyahate kaynak ve organizasyon

Bir kişinin terörizm amacıyla yurtdışına seyahat etmesini kısmen veya tamamen mümkün kılacak maddi kaynağı sağlamak ve toplamak suç sayılacak. Bu seyahatin yapılmasını organize etme ve kolaylaştırmak da suç kapsamında cezalandırılacak. Her taraf ülke iç hukukunda bu yönde düzenleme yapacak.

7 gün 24 saat irtibat

Her taraf ülke terörizm amacıyla yurtdışına seyahat eden kişilere ilişkin taraflar arasında zamanlı bilgi alışverişini güçlendirmek için gerekli olacak her türlü tedbiri alacak. Taraflar bu amaçla haftanın 7 günü 24 saat mesaili bir irtibat noktası kuracak. İrtibat noktaları arasındaki süratli iletişimin kapasitesi oluşturulacak.

‘Mevzuatımız güçlenecek’

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen Ek Protokol Tasarısı’nın görüşmeleri sırasında Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, şöyle konuştu:

“Söz konusu ek protokol BM Güvenlik Konseyinin 2178 sayılı Kararı’nın 6’ncı maddesinde yabancı teröristlerle ilgili olarak yer alan hükümler çerçevesinde eylemleri üye ülkelerin ceza mevzuatlarında suç olarak yer verilmesi öngörülmüştür. Bunlar terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahat edilmesi, terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahatler için finansman sağlanması, terör amaçlarıyla yabancı ülkelere seyahatlerin kolaylaştırılması ve organize edilmesi. Ayrıca, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesindeki boşlukları doldurmak bakımından da şu hususların da ceza mevzuatlarına dercedilmesi kabul edilmiştir: Kişinin terör örgütlerine katılması ve terör eğitiminin alınması. Söz konusu sözleşmeyle mevzuatımızın, bu terörizmle mücadele konusunda daha da güçlendirilmesine imkân tanıyacağı düşünülmektedir.”

AKP Milletvekili Cemalettin Kani Torun “Özellikle Avrupa’da PKK’nın kurdurduğu dernekler var. Bu dernekler büyük ölçüde işte haraç toplamak, dağa adam göndermek için kullanılan, normalde legal bir dernek olarak görünüyor ancak yaptığı iş itibarıyla terörizme hizmet ediyor. Yani para toplayıp gönderiyor, adam toplayıp gönderiyor, bu tür paravan dernekler kastediliyor” dedi.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş ise dernek yapılanması konusunda Avrupa’da bir kafa karışıklığı bulunduğuna dikkat çekerek, “Şimdi, bu ek protokol bizim elimizi güçlendirecek” dedi.