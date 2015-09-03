Türkiye, Avrupa yolunda Letonya'yı konuk ediyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında bugün Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 21.45'te başlayacak maçı İsveçli hakem Johannesson yönetecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek, 6 Eylül'de aynı statta karşılaşacağı kritik Hollanda maçı öncesi moral bulmak istiyor.
A Grubu'nda günün diğer maçlarında Hollanda-İzlanda ve Çek Cumhuriyeti-Kazakistan karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalar da 21.45'te başlayacak.
Ntvspor'da yer alan habere göre, A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını dün akşam, maçın yapılacağı Konya Büyükşehir Torku Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Muhtemel ilk 11'ler
TÜRKİYE (4-2-3-1)
Volkan Babacan, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Semih Kaya, Caner Erkin, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Olcay Şahan(Arda Turan), Burak Yılmaz.
LETONYA (4-2-3-1)
Vanis, Freimanis, Jagodinskis, Gorkss, Maksimenko, Tarasovs, Zjuzins, Karasausks, Visnakovs, Rakels, Sabala.
Puan durumu
2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 7. maçlar öncesi Türkiye 8 puanla dördüncü, Letonya ise 3 puanla beşinci sırada yer alıyor.
Fransa'da düzenlenecek finallere gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt katılacak. Grup maçları sonucunda en iyi 3. olan takım da yine turnuvada doğrudan yer alacak, diğer üçüncüler ise play-off oynayacak.
A Grubu'nda son puan durumu şöyle:
Milli maç öncesi iki ülke A milli futbol takımları arasında dünya sıralamasında Türkiye 45, Letonya ise 86. sırada yer alıyor.
FIFA ağustos ayı dünya sıralamasında Türkiye 627 puanla 45. sırada yer aldı. Arjantin'in1425 puanla zirvede bulunduğu değerlendirmede 377 puanlı Letonya ise kendine 86. sırada yer buldu.
Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki diğer rakiplerinden Hollanda 1032 puanla 12., Çek Cumhuriyeti 933 puanla 20., İzlanda 877 puanla 24., Kazakistan da 193 puanla 141. sırada bulunuyor.
Türkiye'nin Letonya ve Hollanda maçları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Volkan Babacan (İstanbul Başakşehir), Fehmi Mert Günok, Serdar Aziz, Emre Taşdemir (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak, Yusuf Erdoğan, Mehmet Ekici (Trabzonspor), Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Volkan Şen, Alper Potuk, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Hakan Kadir Balta, Semih Kaya, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Galatasaray), Ersan Adem Gülüm, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Arda Turan (Barcelona), Mevlüt Erdinç (Hannover 96), Batuhan Karadeniz (Medicana Sivasspor)