Türkiye, Avrupa yolunda Letonya'yı konuk ediyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında bugün Konya'da Letonya ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 21.45'te başlayacak maçı İsveçli hakem Johannesson yönetecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek, 6 Eylül'de aynı statta karşılaşacağı kritik Hollanda maçı öncesi moral bulmak istiyor.

A Grubu'nda günün diğer maçlarında Hollanda-İzlanda ve Çek Cumhuriyeti-Kazakistan karşı karşıya gelecek. Bu müsabakalar da 21.45'te başlayacak.

Ntvspor'da yer alan habere göre, A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını dün akşam, maçın yapılacağı Konya Büyükşehir Torku Arena'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.





Muhtemel ilk 11'ler



TÜRKİYE (4-2-3-1)

Volkan Babacan, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Semih Kaya, Caner Erkin, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Olcay Şahan(Arda Turan), Burak Yılmaz.

LETONYA (4-2-3-1)

Vanis, Freimanis, Jagodinskis, Gorkss, Maksimenko, Tarasovs, Zjuzins, Karasausks, Visnakovs, Rakels, Sabala.





Puan durumu

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 7. maçlar öncesi Türkiye 8 puanla dördüncü, Letonya ise 3 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Fransa'da düzenlenecek finallere gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar direkt katılacak. Grup maçları sonucunda en iyi 3. olan takım da yine turnuvada doğrudan yer alacak, diğer üçüncüler ise play-off oynayacak.

A Grubu'nda son puan durumu şöyle: