Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de düzenlenen ve 42 ülkeden 467 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nda millilerimiz 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Bayanlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ile erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ile erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK\'TAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek madalya kazanan genç sporcular için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Genç sporcularımız, uluslararası müsabakalarda elde ettikleri derecelerle bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşatıyor. Elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, devam eden Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nda ülkemizi temsil eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.\"

BAŞKAN\'DAN TEBRİK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin kazanılan başarıyla ilgili yaptığı konuşmada, \"Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona\'sını 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Yıldızlar kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının arka arkaya yapılması nedeniyle Macaristan\'daki şampiyonaya B takımımızla katıldık. Buna rağmen 2 Avrupa şampiyonu çıkararak sporcu havuzumuzun ne kadar kaliteli olduğunu bir kez saha gösterdik. Türk taekwondosunun geleceği teminat altındadır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum\" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN\'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin Avrupa Şampiyonası\'nda madalya maçında kaval kemiği kırılan milli sporcumuz Gökhan Emre Kesgin\'i Budapeşte\'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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