Türkiye Avrupa Şampiyonu oldu!

İsviçre'nin Lugano kentinde gerçekleşen Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda, Sutopu Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.



Sabah gazetesinin haberine göre, İsviçre'nin Lugano kentinde 6 Eylül'de başlayan şampiyonada, finalde Fransa'yı 8-5 mağlup eden Türkiye Sutopu Milli Takımı, B kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye 20 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Sutopu Milli Takımı şampiyonları:



Tan Diptaş (25)



"İki sene önce Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun oldum. Şu anda bir yazılım firmasında çalışıyorum. 14 senedir Galatasaray Kulübü'nde oynuyorum. Her şeyi bir arada idare etmeye çalışmak zor oluyor elbette. Ben 11 yaşımdan beri yaz tatili yapmadım. İş hayatı işin içine girince daha da zorlaşıyor. İzin almak zor oluyor ama işyerim çok anlayışlı bu konuda. Su topu beni bırakana kadar bu sporu yaparım."



Deniz Tolga Balta (20)



"Okulla birlikte, düzene oturtursanız zorluk olmuyor, programlı davranırsa insan ayarlayabiliyor. Şampiyonluğa inanılmaz sevindik. İlk oldu umarım son olmaz."



Can Güven (27)



"İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nü bitirdim. Yükselen meslek dediler ama bence çöküyor. Su topu benim hobim, çalışmıyorum şu an, askere gittim geldim. Biz bu sporda değersiz hissetmeye çok alıştık, bu sadece su topuna yönelik bir şey değil ki, basket ve futbol dışında spor yok gibi."



Arda Ünal Akyar (21)



"Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okuyorum. Beş yıldır Milli Takım'dayım. Okuldaki öğretmenlere durumunuzu anlatınca anlayışla karşılıyorlar. Türkiye'nin ilk şampiyonluğu olduğu için çok sevindik, bunu yaşamak acayip. Hem gururlandık hem de inanılmaz keyif aldık."



Alican Çağatay (19)



"Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. 11 senedir su topu oynuyorum. Bir noktadan sonra okul ve sporu bir arada yürütmeye alışıyor insan. Yaz ayları Milli Takım antrenmanları olduğu için tatil yapma şansım olmuyor ama yine de şikâyet etmem. Benim yaşım küçük ama şampiyonluk yaşadık. Bu yaşta şampiyonluk yaşadığım için diğerlerine göre şanslıyım. Bu, ligde şampiyon olmaya benzemiyor çok keyifli bir duygu. Umarım bir kaç kez daha şampiyonluk yaşarım."



Anıl Sönmez (25)



"Sutopundan önce yüzücüydüm, ondan önce yüzme milli takımındaydım. Su topu yüzmeden daha keyifli geldi, bir kere takım oyunu. Bir grubun bir parçası olmak çok keyifli. Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde okuyorum. Biter bitmez askere gitmeyi düşünüyorum. Askerdeyken de, askeriyenin birinci ligde oynayan sutopu takımında oynamak istiyorum."



Oytum Okman (27)



"Bugün itibariyle okuldan diplomamı aldım. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Hayatım hem okul hem spor şeklinde devam ediyordu, bundan sonra da öyle devam edecek. Hatta iki yıl boyunca bir özel şirkette mühendislik yaptım hem de takımdaydım. Antrenmanlarımız okul ya da iş saatlerine göre ayarlanıyor. Ya sabah çok erken yapıyoruz ya da akşam geç saatte. İş için seyahat etmek zorunda olunca sorun oluyor ama o zaman da gidilen yerde illa ki bir havuz oluyor. Kendi antrenmanımızı kendimiz yapıyoruz. Su topunda cüzi bir miktar maddi gelirim var, yol parasına falan yetiyor. Bu sporun futbol kadar popüler olmaması beni üzmüyor çünkü ben bu işe başladığımda ilgi çok daha azdı. Avrupa Şampiyonu olduk ve en azında oturup sizin gibi bir gazeteciyle röportaj yapabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey bizim için. Ben takım kaptanıyom ve yaşım ilerliyor bu sporu daha ne kadar yaparım bilmiyorum ama şampiyonluk altımızdan gelen gençlere yol açtı."



Alican Yılmaz (20)



"11 senedir sutopu oynuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde okuyorum. Kendimi bildim bileli yaz tatili yapmadım, sadece ÖSS'ye girdiğim sene izin almıştım, o zaman yaz tatili yapabildim. Şöyle söyleyeyim, bu yaz sadece dört gün tatil yapabildim. Ama bunu şikâyet için söylemiyorum, bu sporu yapmasam bu kadar güzel bir çevrede olmazdım. Milli gururu yaşamak hiç nasip olmazdı. Şampiyonluğa inanılmaz sevindim, bağırmaktan çenem kitlendi neredeyse. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yeterince ilgilenilmiyorsa bu bizim sorunumuz değil."



Halil Beşkardeşler (26)



"Yeditepe Uluslararası Ticaret bölümünü bitirdim sonra Bahçeşehir Ekonomi bölümünü bitirim şimdi de Kadir Has Üniversitesi'nde finans masterı yapıyorum. Ben aile şirketimizde çalışıyordum ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü yoğun bir kamp dönemine, Avrupa Şampiyonası için yoğun bir antrenman sürecine girdik. Ben Galatasaray Kulübü'nde oynuyorum, kendimi idare edecek kadar para kazanıyorum ama milyon dolar kazandığımız bir spor değil. Belli bir yaştan sonra bu sporu yapamayacak durumda olacağız. Bu yüzden iş ve sporu bir arada yürütmeliyiz. O yüzden bu spor benim hobim."