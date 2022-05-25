Türkiye, Avrupa'nın atıklarının yaklaşık yarısını ithal etti

Türkiye, 2021’de 14,7 milyon tonla AB’den gönderilen çöplerin en büyük varış noktası oldu. AB’den ihraç edilen atıkların neredeyse yarısı geçtiğimiz yıl Türkiye’ye geldi.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 2021’de AB’den birlik dışı ülkelere atık ihracatı, 2004’ten bu yana yüzde 77 artarak 33 milyon tona ulaştı. AB dışı ülkelerden AB’ye gelen atıkların miktarı ise 2004’ten bu yana yüzde 11 artarak 2021’de 19,7 milyon tona ulaştı.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye, 2021’de yaklaşık 14,7 milyon tonluk çöp ithal ederek 2004’teki ithalatını üçe katladı. Böylece Türkiye AB’nin en çok çöplerini yolladığı ülkeler arasında açık ara farkla lider oldu.

Metal atıkların yüzde 67'si Türkiye'ye geliyor

Avrupa çöplerinin ikinci en büyük varış noktası 2021’de AB’den yaklaşık 2,4 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu 1,9 Milyon tonla Mısır izledi. Pakistan ise son on yılda atık alımını 13 kat artırdı.

2021’de, Avrupa’nın metal atıklarının (demir ve çelik) ihracatı 19,5 milyon tona ulaştı ve bu tip atıklar AB’den yapılan tüm atık ihracatının yüzde 59’unu oluşturdu. AB’den yollanan tüm metal atıkların yüzde 67’si Türkiye’ye gönderildi. Türkiye, Avrupa’dan 13,1 milyon ton metal atık almış oldu.

Toprağı zehirliyor

İngiliz The Times gazetesi, geçtiğimiz ayda yaptığı bir haberde Greenpeace’in Adana’daki 5 farklı kaçak çöp döküm noktasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktarmıştı. Habere göre bu noktalarda kontamine olmuş plastik ve toksik kimyasallar toprağı ciddi miktarda zehirliyor.

Greenpeace Akdeniz ve Almanya’nın geçen yıl ortak olarak yürüttüğü araştırmada, Adana’daki 10 ayrı çöp döküm noktasında İngiltere'den gelen paket ve plastik maddelere rastlandı.

İçeriği belirsiz ve kontamine olmuş plastiğin çevreye dökülmesi ve açıkta yakılmasının insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla Adana’daki 5 farklı çöp döküm sahasından toprak, kül, su ve çamur örnekleri incelendi.

Sonuçlar, alınan örneklerde, kontrol altındaki çöp noktalarındakinden binlerce kat daha fazla oranda kimyasal olduğunu ortaya koydu.

Bir noktada tespit edilen dioksin ve furan seviyesinin bugüne dek Türkiye’de tespit edilen en yüksek oran olduğu kaydedildi.