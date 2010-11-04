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Dünya

TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ DÖNEM BAŞKANI OLUYOR STRASBOURG (A.A)

04 Kasım 2010 19:40

-TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ DÖNEM BAŞKANI OLUYOR STRASBOURG (A.A) - 04.11.2010 - Türkiye, 10 Kasımda Avrupa Konseyi dönem başkanlığını Makedonya'dan devralacak. Strasbourg'da düzenlenecek dönem başkanlığı devir teslim törenine Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılacak.  Bakan Davutoğlu, daha sonra düzenleyeceği basın toplantısıyla altı aylık süre içinde Türkiye'nin dönem başkanı olarak ağırlık vereceği konular hakkında kamuoyunu bilgilendirecek. Makedonya Dışişleri Bakanı Antonio Miloşoski, yine aynı basın toplantısında, geçen altı aylık süre içinde yapılan faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunacak. Avrupa Konseyi, yaşlı kıtada demokrasi ve insan haklarının gelişmesi ve ilerlemesi için mücadele ediyor. Avrupa Konseyi'nin en önemli kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, üye ülkelerde insan hakları ihlallerine uğrayan kişilerin etkili bir şekilde haklarını aradıkları bir merkez olma özelliği gösteriyor. İşkence ve kötü muamelenin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele komiteleri, Venedik Komisyonu gibi birçok prestijli kurumu bünyesinde bulunduran Avrupa Konseyi, üye ülkelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun hareket etmeleri konusunda etkili rol oynuyor.

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