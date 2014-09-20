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Ekonomi

'Türkiye - Avrupa işbirliği artık vazgeçilmezdir'

CHP ekonomi politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke "Avrupa Birliği ekonomimizin can damarıdır" dedi

20 Eylül 2014 18:35

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke "Avrupa İşbirliği Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında "Avrupa Birliği ekonomimizin can damarıdır.Türkiye AB işbirliği artık vazgeçilmezdir" dedi.

Avrupa İşbirliği Günü’nün bu yıl “Sınırlar paylaşılıyor,mesafeler yakınlaşıyor” şiarıyla kutlandığını belirten Sayek Böke, Avrupa’da bölgeler ve ülkeler arasında işbirliğinin getirdiği kazanımları hatırlamak ve ortak insani umutlarımızı güçlendirmek gerektiğini" söyledi.

Açıklamasında,Türkiye’nin ekonomik büyüme ve istihdam hedeflerinin önemli bir boyutunun uluslararası entegrasyonda yattığını belirten Böke, "Avrupa Birliği’nin temel unsurlarından birinin insanların, ürünlerin, fikirlerin, ve yeniliklerin sınırların da ötesine geçerek refaha olumlu etki etmesi gerektiğine" dikkat çekti.

 

'Avrupa Birliği ile iş birliğimiz kaçınılmazdır'

 

Avrupa ekonomik işbirliğinin önemine değinen Böke “2013 rakamlarına göre Türkiye’nin ihracatının % 45,5'i Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşmektedir. Sanayi ithalatımızın da yaklaşık % 40'ı Avrupa Birliği ülkelerinden gerçekleşmektedir. En son verilere göre Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık % 60'ı Avrupa Birliği kaynaklıdır.Sayek şöyle devam etti;Avrupa Birliği ile olan ekonomik işbirliklerinin önemli bir ayağı olan doğrudan yabancı yatırımlar içerisinde teknoloji, bilgi, yeni fikirler barındırmaktadır. Türkiye’nin rekabetçiliğine önemli etkiler yaratmaktadır. Sadece mal ve hizmetlerin değil, fikir ve yeniliklerin de sınırlar ötesine taşınmasına fırsat veren bu ekonomik işbirlikleri hem Türkiye hem de Avrupa Birliği’nin ortak hedefi olan mutlu, umutlu ve refah içerisinde yaşayacak bireylerin hayatına dokunmuştur. Avrupa Birliği ile yapılmış olan yatırım ve ticaret ortaklıklarımız teknoloji transferi, ürün pazarlaması ve yönetim stratejilerini geliştirerek katma değeri yüksek ve daha geniş bir ihracat sepetine geçiş sürecine önemli bir ön hazırlık olmuştur" dedi.

 

'Farklılılardan zenginlilik devam etmeli'

 

Selin Sayek Böke açıklamasının son bölümünde, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirlikleri sonucunda farklılıklardan doğan zenginlinin önemini vurgulayarak, şöyle dedi;"Farklılıklardan doğan zenginliği mümkün kılan bu işbirliklerinin devamı çok değerlidir. Daha çok ve daha iyi ücretlerle iş imkanları, daha yüksek yaşam standartları, daha geniş yelpazede mal ve hizmetlere erişim, daha ucuza tüketim Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirlikleri sonucunda mümkün hale gelmiştir” diye konuştu.

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