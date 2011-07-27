Türkiye Avrupa Gönüllü Hizmeti'ne girdi







Işıl Öz/T24

Kars merkezli KuzeyDoğa Derneği Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği, aday ve çevre ülkeleri kapsayan Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) programı için 2011-TR-53 numarasıyla akredite oldu.

KuzeyDoğa Derneği’nin gençlik değişim programları kapsamında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye Ofisi olan Ulusal Ajans’a yapmış olduğu akreditasyon başvurusu kabul edildi.

Bu önemli haberi alır almaz KuzeyDoğa Derneği’nin Projeler Koordinatörü Önder Cırık ile konuştum. Cırık, Ulusal Ajans yetkililerinin yapmış oldukları incelemelerden sonra KuzeyDoğa Derneği’nin gönderici kuruluş olarak akredite olduğunu ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde yürütülen çevre, doğa koruma, kırsal turizm, kırsal kalkınma konulu projelerde Türkiye’den gönüllü gönderebilme hakkı elde ettiğini doğruladı.

2008 Ocak ayında kurulan KuzeyDoğa Derneği’nin yapmış olduğu doğa koruma ve araştırma çalışmaları kapsamında halihazırda bir çok gönüllüye projelerinde çalışma imkanı sunduğunu biliyordum. Bugüne kadar KuzeyDoğa Derneği çalışmalarına 19 farklı ülkeden 171 gönüllünün katıldığını Cırık’tan öğrendim. KuzeyDoğa Derneği almış olduğu bu akreditasyonla artık hem yurt dışına gönüllü gönderebilecek, hem de ev sahibi kuruluş olarak da akredite olduğu zaman tüm Avrupa’dan çalışmaları için gönüllü alabilecek.

KuzeyDoğa Derneği’nin çevre, gençlik ve kültürel farklılıklar konularında Doğu Anadolu’nun akredite olan ilk ve tek sivil toplum örgütü olduğunun da altını çizmek isterim...

Cırık’a, “Bu programın faydası nedir?” diye sordum, şöyle dedi: “Bu program sayesinde sadece Türk gençleri farklı Avrupa ülkelerine gidip oradaki projelerde gönüllü çalışmayacak, bir çok Avrupalı genç de KuzeyDoğa Derneği çalışmalarına katılmak, katkı koymak için Kars’a gelecekler, Türkçe öğrenecekler, farklı bir kültürde yaşamayı ve çalışmayı öğrenecekler.”

Kimler başvurabilir?







18-30 yaş grubundaki her genç bu programa başvurabilir.

Türk gençleri Avrupa’ya giderken veya yabancı gençler Kars’a gelirken masrafları KuzeyDoğa Derneği mi karşılayacak?

Gönüllü hizmeti yapmak isteyen gençlerin konaklama, cep harçlığı ve seyahat ücretleri Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacak. Gençler 2 aydan 12 aya kadar istedikleri proje kapsamında istedikleri sivil toplum kuruluşu için gönüllü çalışabiliyorlar.

KuzeyDoğa Derneği, 2006 yılından beri Kars ve Iğdır’da sürdürmüş olduğu kuş halkalama istasyonlarında, kuzeydoğu Anadolu’nun sulak alanlarının izlenmesinde, Sarıkamış-Allahüekber Dağları Milli Parkı’nda yürüttükleri insan-yırtıcı hayvan çatışması projesinde, Kuyucuk Gölü’ndeki sulak alan restorasyon çalışmalarında ve Bursa Karacabey Boğaz mevkiinde henüz açılmış olan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gençlere gönüllü çalışma imkanı sağlıyor.

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir?

Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunmaktır. Öncelikle ve en önemlisi, genç gönüllü olarak çalışırken yaptığı iş için maaş benzeri bir ücret almaz. Bununla birlikte gönüllü genç yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı alabilir. Bir AGH projesi, kısa süreli (2-8 hafta –sadece engellilere imkanları kısıtlı gençlere yönelik) ya da uzun süreli (2-12 ay) olarak bir AB ülkesinde gönüllü olmanıza imkan tanımaktadır.