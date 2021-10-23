Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Türkiye, Avrupa'da son bir yılda konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke oldu.

2020'nin ikinci çeyreğinden 2021'in ikinci çeyreğine kadar geçen sürede Türkiye'de konut fiyatları yüzde 29.2 arttı. Verilere göre Avrupa Birliği ortalamasında bu oran yüzde 7.3, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 6.8 oldu. Euronews'te yer alan habere göre, 30 Avrupa ülkesi içerisinde Türkiye'de sonra fiyatların en çok arttığı ülke yüzde 16.1 ile Estonya yer alıyor. Bu ülkeyi yüzde 15.6 ile Danimarka ve yüzde 14.5 ile Çekya oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya'da ise ev fiyatları yüzde 10.9 arttı. Artış oranı Fransa'da ise yüzde 5.7 oldu.

Diğer bazı ülkelerdeki artış oranları ise şöyle: Hollanda (yüzde 12.8), Macaristan (yüzde 11.9), İsveç (yüzde 10.9), Bulgaristan (yüzde 9.1) ve Portekiz (yüzde 6.6), İsviçre (yüzde 4.7)

30 ülke içinde ev fiyatlarının düştüğü tek ülke ise yüzde 4,9 ile Kıbrıs oldu. Bunun dışında en düşük artış yüzde 0,4 ile İtalya ve yüzde 2,7 ile İngiltere'de yaşandı. Ev fiyatları Romanya'da yüzde 3 ve İspanya'da yüzde 3,3 yükseldi.