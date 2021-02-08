Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük asgari ücret veren sondan ikinci ülke

Avrupa Birliği ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu sondan ikinci ülke Türkiye oldu. Brüt 3.577 lira, net 2.825 lira olan asgari ücret brüt 392 Euro ediyor. Bu maaşla Türkiye, işçisine 332 Euro asgari ücret veren Bulgaristan’ın üstünde yer alıyor. 2.202 Euro ile Lüksemburg birinci.

AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), açıkladığı 2021 asgari ücret verilerine göre Türkiye, 392 Euro'luk asgari ücret ile AB üyesi ülkeler arasında ancak sondan ikinci sırada kendisine yer bulabiliyor. AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücret ise 332 Euro ile Bulgaristan'da uygulanıyor. Macaristan ise 442 Euro ile asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin bir basamak üzerinde yer alıyor.

2011'den beri artış 8 Euro

En yüksek asgari ücret ise 2.202 Euro ile Lüksemburg'da uygulanıyor. Bu ülkeyi 1.723 Euro ile İrlanda, 1.685 Euro ile Hollanda takip ediyor. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre AB ülkeleri arasında en yüksek asgari ücreti Kuzeybatı Avrupa'da ülkeleri uygularken, en düşük asgari ücreti Doğu Avrupa ülkeleri veriyor. Veriler Türkiye'de asgari ücretin 2011'den bu yana sadece 8 Euro arttığını gösteriyor.