Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti

Türkiye - İspanya: 56-73

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Türkiye, İspanya\'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-10\'luk İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Türkiye, devreye 33-25 geride girdi.

Üçüncü periyotta da iyi gidişini sürdüren Türkiye, çeyreğin sonunda yediği üçlükle son çeyreğe 6 sayı farkla mağlup girerken, son periyotta istediklerini gerçekleştiremeyen milliler, sahadan 73-56 mağlup ayrıldı.

Maçın ın skorer ismi attığı 20 sayıyla Türkiye\'den Furkan Korkmaz olurken, İspanyol Ricky Rubio 15 sayı üretti.

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