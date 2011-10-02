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Spor

Türkiye Avrupa 3'üncüsü oldu BELGRAD (A.A)

02 Ekim 2011 21:39

-Türkiye Avrupa 3'üncüsü oldu BELGRAD (A.A) - 02.10.2011 - Barış Seçkin bildiriyor - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük-dördüncülük maçında, evsahibi ülkelerden İtalya'yı, 21-25, 25-15, 27-25, 19-25 ve 10-15'lik setlerle 3-2 yenen Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın son gününde, (B) Grubu ikincisi olarak play-off turunda İspanya'yı, çeyrek finalde Rusya'yı rahat geçen (A) Milli Takım, yarı finalde turnuvanın bir diğer evsahibi takımı Sırbistan'a yenilince üçüncülük-dördüncülük maçında, daha önce grup müsabakasında 3-2 yendiği İtalya ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli başlarken, etkili smaçları sayesinde Türkiye ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Servisi oyuna sokmada zaman zaman sıkıntı yaşayan milliler, bu nedenle rakibi karşısında farkı açamadı ancak ikinci teknik molaya da 16-14 önde girmesini bildi. Son bölüme 20-18 üstün giren (A) Milli Takım'da Neslihan'ın etkili oyunu seti, Ay yıldızlılara 25-21'lik skorla getirdi. Filenin Sultanları, ikinci sete Eda'nın etkili oyunuyla başlamasına karşın savunmadaki basit hatalar nedeniyle ilk teknik molayı 8-5 geride kapattı. Karşılaşmanın başında hücumda gösterdiği etkinliği kaybeden Ay-yıldızlılar, ikinci teknik molada da rakibi İtalya'nın farkı açmasına izin verdi: 16-10. Setin son bölümüne 21-13 geride giren (A) Milli Takım iyice oyundan düştü ve seti 25-15 kaybetti. Bu sonuçla İtalya, maçta durumu 1-1'e getirdi. Maçın üçüncü setine ikinci sete göre hücumda daha toparlanmış bir şekilde başlayan ''Filenin Sultanları'', ilk teknik molayı 8-6 önde tamamladı. Neslihan'ın etkili servislerine, Eda ve Neriman'ın smaçları eklenince skor ikinci teknik molada Türkiye lehine gelişti: 16-13. Setin bölümüne 20-16 önde giren Türkiye, peşpeşe gelen hatalar sonucu seti rakibine 27-25 kaybetti. (A) Milli Takım, dördüncü daha istekli bir şekilde başladı ve ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. Molanın ardından oyundaki hakimiyetini savunmadaki direnciyle arttıran kırmızı-beyazlılar, ikinci teknik molayı da 16-10 üstün tamamladı. Son bölüme aradaki farkı koruyarak 20-13 önde giren milliler, İtalya'nın da oyundan düşmesiyle seti, 25-19 kazandı. Bu sonuçla maçta durum 2-2'ye geldi ve karşılaşmanın galibini belirlemek üzere tie-break setine gidildi. Çekişmeli geçen tie-break setinde, hırslı oyunuyla İtalya'yı bunaltan ''Filenin Sultanları'' ilk bölümü 8-5 üstün tamamladı. Karşılaşmanın son bölümünde, İtalya'nın üzerindeki hakimiyetini kabul ettiren (A) Milli Takım seti, karşılaşmayı da 3-2 kazandı ve şampiyonada Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Son Avrupa şampiyonunu yenen ''Filenin Sultanları''nda karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşandı. Salon: Hala Pionir Hakemler: Zoran Bjelic (Sırbistan) xxx, Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti) xxx İtalya: Lo Bianco xxx, Del Core xx, Arrighetti xx, Costagrande xx, Piccinini x, Gioli xx, (Leonardi xxx, Bosetti x, Guiggi x, Ortolani x, Ferretti x) Türkiye: Neriman xxx, Bahar xx, Neslihan xxx, Esra xx, Eda xxx, Özge xx, (Gülden xx, Gizem xx, Gözde xx, Polen x, Asuman x) Setler: 21-25, 25-15, 27-25, 19-25, 10-15 Süre: 24, 21, 27, 24, 16 (112 dakika)

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