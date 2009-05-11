Türkiye, atlı cirit'te dünya liderliğine soyundu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, ata sporu olan atlı cirit sporunda dünya liderliğine soyundu.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, bu sporu dünyada yaymak için ciddi bir çalışma başlattı. Bu çalışma çerçevesinde, federasyonun asbaşkanları Sinan Seçer ve Gökşin Aksoy Macaristan'a geldiler.



Asbaşkanlar, 2010 Avrupa Kültür başkentlerinden biri olan Peç şehrinde, altışar kişiden oluşan iki atlı cirit takımının yanı sıra Kisujszalas şehrinde de bir atlı cirit takımı kurulduğunu ve bu takımların bütün malzemelerinin federasyonları tarafından temin edildiğini açıkladı.



Öte yandan, Gökşin Aksoy, gerek olması halinde federasyonlarının atların temin edilmesinde de yardımcı olacağını ve federasyon antrenörü Sami Genel'in de Peç kentinde kurulan takımlara 15 gün boyunca antrenörlük yapacağını açıkladı.



Macaristan'da iki şehirde kurulan atlı cirit takımlarının 15 sporcusu, 6 antrenörü ve 6 hakeminin, İstanbul Kağıthane'de 15 gün boyunca uygulamalı eğitim yapacaklarını açıklayan federasyon yetkilileri, Ukrayna'nın Kırım şehrinde 17 Mayıs tarihinde Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlardan katılacak federasyon üyeleri ile bir toplantı yapacaklarını bildirdiler. Bu toplantıda, Dünya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kurulması için karar alınacağı ve bu federasyonun merkezinin de Ankara'da olacağı belirtildi.

