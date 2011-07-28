-TÜRKİYE ATLETİZMDE İKİNCİ BRONZ MADALYAYI KAZANDI TRABZON (A.A) - 28.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda müsabakaların üçüncü gününde Türkiye, atletizmdeki ikinci bronz madalyasını Çekiç atmada Özkan Baltacı ile elde etti. Söğütlü Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen yarışmalarda erkekler çekiç atmada Özkan Baltacı, 78.90 metrelik atışıyla kendisine ait olan 78.63 metrelik Türkiye yıldızlar rekorunu da kırarak üçüncü oldu. Erkekler çekiç atmada 84.41 metrelik derecesiyle Macar sporcu Bence Pasztor, daha önce kendine ait 83.92 metrelik dünya yıldızlar rekorunu da geçerek altın madalyayı elde etti. Yarışmada gümüş madalyayı Ukrayna'dan 80.81 metrelik derecesiyle Sergiy Regeda, kazandı. Türkiye'ye daha önce disk atmada Özge Yılmaz ile bayanlar disk atma kategorisinde bronz madalya elde etmişti. Özkan Baltacı'nın bronz madalya almasıyla Türkiye'nin, toplamda madalya sayısı 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4'e yükseldi.