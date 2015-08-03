Türkiye atletizmde en şaibeli ülkeler listesinde üçüncü!

Alman TV kuruluşu ARD/WDR ve İngiliz gazetesi Sunday Times, 11 yılda 5 bin atletten alınan 12 bin kan testi sonuçlarına göre 800 atletin doping kullandığı şüphesinin bulunduğu öne sürerken, Şaibeli test sonucu en yüksek ülkeler listesinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

Zaman'da yer alan habere göre, Alman TV kuruluşu ARD/WDR ve İngiliz gazetesi Sunday Times, 208 ülkeden 5 bin profesyonel atlete ait 12 bin kan testinin sonuçlarının Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından manipüle edildiğini belirterek, 2001 ve 2012 yılları arasında düzenlenen dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında madalya kazanan atletlerden üçte birinin test sonuçlarının şüpheli olduğunu öne sürdü.

Şaibeli test sonucu en yüksek ülkeler listesinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan sonra üçüncü sırada yer aldı. Araştırmacılar, Rus atletlerin yüzde 30'unun, Ukraynalı atletlerin yüzde 28'inin Türk atletlerin ise tam yüzde 27'sinin kan testi sonuçlarının şaibeli olduğu belirtildi.

Yüzlerce atletin şüphe altında olduğuna dikkat çeken Daily Mail ise, altın madalya kazanan düzinelerce atletten hiçbirinin unvanının henüz ellerinden alınmadığını vurgularken, "Bu ay Pekin'de göreceklerimizin hangisine güvenebiliriz" sorusunu sordu.

İncelenen testlerde Usain Bolt, Mo Farah ve Jessica Ennis-Hill'in temiz çıktığı, bazı İngiliz atletin şüpheliler arasında olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmaya göre şüpheli madalyaların dağılımı şöyle:

1500 m - 29 madalya

20 km yürüyüş - 28 madalya

800 m - 16 madalya

5000 m - 15 madalya

3000 m engelli - 15 madalya

10 bin metre - 15 madalya

50 km yürüyüş - 13 madalya

Heptatlon/Dekatlon - 9 madalya

Maraton - 6 madalya

2004 Atina Olimpiyatları - 16 madalya

2008 Pekin Olimpiyatları - 19 madalya

2012 Londra Olimpiyatları - 10 madalya