T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye atletizmde bir ilki başardı

Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışları'nı genel klasmanda ilk sırada tamamlayan Milli Takım Süper Lig'e yükseldi.

20 Haziran 2011 03:00

T24 - İzmir'de düzenlenen Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışları'nı genel klasmanda ilk sırada tamamlayan Türk Milli Takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Atatürk Stadı'nda 2 gün süren yarışlara 12 ülkeden 560 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününü Yunanistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, ikinci gün yarışları sonucunda 329 puanla ilk sıraya yerleşti. Toplamda 207.5 puan alan Yunanistan ve 290 puan alan Norveç, Süper Lig'e yükselen diğer ülkeler olurken Slovenya ile Hırvatistan, 2. Lig'e düştü.

Millilerimiz son gün yarışlarında 4 birincilik elde ederken iki Türkiye Rekoru kırdı.

Birsen Engin, Merve Aydın, Melis Redif ve Pınar Saka'dan oluşan 4x400 metre bayrak takımı 3.29,42'lik dereceyle 3.33,13'lük eski rekoru tarihe gömüp rahat bir birincilik elde etti.

Ali Ekber Kayaş, Yavuz Can, Mehmet Güzel, Serdar Tamaç'tan oluşan erkekler 4x400 bayrak takımı 3.05.33'le 3.09.58'lik Türkiye Rekoru'nu kırsa da sıralamada Belçika'nın ardından ikinci oldu.

Halil Akkaş, erkekler 3 bin metre engellide 8.45,01'le, Kemal Koyuncu, erkekler 3 bin metrede 8.10,70'le, 2010 Avrupa Şampiyonu Alemitu Bekele, bayanlar 5 bin metrede 15.37,17'yle birinci oldu.

Bayanlar uzun atlamada 2008 Pekin Olimpiyatları üçüncüsü Karen Melis Mey, 6.37 atlayarak dördüncülükte kaldı.

Barcelona'daki 2010 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nevin Yanıt, bayanlar 100 metre engellide 13.18'lik derecesiyle altıncı olabildi.

Erkekler cirit atmada, Fatih Avan, 77.18'lik atışıyla ikinci sırayı elde etti.

Erkekler disk atmada ise Ercüment Olgundeniz, 61.98'le üçüncü oldu.

Ülkemiz yarışlarda toplam 9 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederken 6 Türkiye Rekoru kırıldı.

Türkiye'ye ödülünü Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi verdi.

Millilerimiz ödül seremonisinde büyük sevinç yaşarken İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24