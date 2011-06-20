Türkiye atletizmde bir ilki başardı

T24 - İzmir'de düzenlenen Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışları'nı genel klasmanda ilk sırada tamamlayan Türk Milli Takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.





Atatürk Stadı'nda 2 gün süren yarışlara 12 ülkeden 560 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününü Yunanistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, ikinci gün yarışları sonucunda 329 puanla ilk sıraya yerleşti. Toplamda 207.5 puan alan Yunanistan ve 290 puan alan Norveç, Süper Lig'e yükselen diğer ülkeler olurken Slovenya ile Hırvatistan, 2. Lig'e düştü.

Millilerimiz son gün yarışlarında 4 birincilik elde ederken iki Türkiye Rekoru kırdı.



Birsen Engin, Merve Aydın, Melis Redif ve Pınar Saka'dan oluşan 4x400 metre bayrak takımı 3.29,42'lik dereceyle 3.33,13'lük eski rekoru tarihe gömüp rahat bir birincilik elde etti.

Ali Ekber Kayaş, Yavuz Can, Mehmet Güzel, Serdar Tamaç'tan oluşan erkekler 4x400 bayrak takımı 3.05.33'le 3.09.58'lik Türkiye Rekoru'nu kırsa da sıralamada Belçika'nın ardından ikinci oldu.

Halil Akkaş, erkekler 3 bin metre engellide 8.45,01'le, Kemal Koyuncu, erkekler 3 bin metrede 8.10,70'le, 2010 Avrupa Şampiyonu Alemitu Bekele, bayanlar 5 bin metrede 15.37,17'yle birinci oldu.

Bayanlar uzun atlamada 2008 Pekin Olimpiyatları üçüncüsü Karen Melis Mey, 6.37 atlayarak dördüncülükte kaldı.

Barcelona'daki 2010 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nevin Yanıt, bayanlar 100 metre engellide 13.18'lik derecesiyle altıncı olabildi.

Erkekler cirit atmada, Fatih Avan, 77.18'lik atışıyla ikinci sırayı elde etti.

Erkekler disk atmada ise Ercüment Olgundeniz, 61.98'le üçüncü oldu.

Ülkemiz yarışlarda toplam 9 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük elde ederken 6 Türkiye Rekoru kırıldı.

Türkiye'ye ödülünü Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi verdi.

Millilerimiz ödül seremonisinde büyük sevinç yaşarken İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi.