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Spor

Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı yurda döndü

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen 24'üncü Avrupa Kros Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından, Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı bugün yurda döndü

11 Aralık 2017 23:52

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA)

Slovakya\'nın Samorin kentinde düzenlenen 24\'üncü Avrupa Kros Şampiyonası\'nın sona ermesinin ardından, Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı bugün yurda döndü.
Türkiye\'yi temsil eden 33 milli atletin yanı sıra Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile birlikte birçok isim kafilede yer aldı.
Türkiye Atletizm Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmış ve genel klasmanda İngiltere\'nin arkasından 7 madalya ile 2\'nci olmuştu.
Kafile İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yaparken, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da açıklamalarda bulundu.
ÇİNTİMAR: \"ÜLKE TARİHİNİN EN BAŞARILI KROS ŞAMPİYONASINI GEÇİRDİK\"
Ülke tarihinin en başarılı Kros Şampiyonası\'nı geçirdiklerini söyleyen Çintimar, \"Türk Atletizmi\'nin 2020\'ye doğru emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Diliyorum madalyalar kazanarak devam edeceğiz. En yakın dönemde Akdeniz Oyunları, Gençlik Oyunları ve Avrupa Pist Şampiyonası var. İnşallah bu yarışmalara da tam takım olarak katılıp bir önceki turnuvadan daha iyiye giderek yürüyeceğiz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafileden detaylar
-Takımın gelişinden detaylar
-Açıklamalar
-Genel detaylar

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