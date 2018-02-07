Türkiye Atletizm Genç Milli Takımı U20 Balkan Salon Şampiyonası'na 32 sporcuyla katılıyor

ERCAN ATA / ANKARA.,(DHA) - BULGARİSTAN\'ın başkenti Sofya\'da 10 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan U20 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi 16 kadın, 16 erkek sporcu temsil edecek.

Balkan şampiyonasında kadınlarda Eda Nur Kılıç 60m - Yasemin Zehra Börekçi, Dilara Aylin 400m - Medine Ökte, Şevval Özdoğan 800m - Hacer Yılmaz 1500m - Urkun Işık, Rümeysa Coşkun 3000m - Şevval Ayaz 60m engelli - Rümeysa Öktem, Buse Savaşkan Yüksek Atlama, Sümeyye Kınar Sırıkla Atlama, Gizem Akgöz Uzun Atlama, Aysel Yılmaz Gülle Atma, Yasemin Zehra Börekçi, Dilara Aylin Gümürdülü, Eda Nur Kılıç, Eda Nur Korkmaz ve Medine Ökte 4x400 metrede kadın milli takımını temsil edecek.

Erkeklerde ise Mustafa Onur Sadıkoğlu, Aşkın Sadi Aşkın 60m - İlyas Çanakçı, Ahmet Kasap 400m - Mehmet Çelik 800m - Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir 1500m - Ömer Amaçtan, İslam Taşçı 3000m - Emrah Bozkurt 60m engelli - Enes Can Bayraktaroğlu yüksek atlama - Yunus Emre Kızıl sırıkla atlama - Hüseyin Ocak uzun atlama - Batuhan Çakır üçlü atlama (Triple Jump) - Alperen Karahan gülle atma - İlyas Çanakçı, Ahmet Kasap, Mehmet Çelik ve Ömer Karlıdağ 4x400 metrede madalya arayacaklar.