‘Türkiye ateşkesi ihlal etti’



Açıklamada Türk ordusunun 13 Ekim tarihinde Hakkari'nin Gever ilçesine bağlı Dağlıca mıntıkasına düzenlediği iki hava saldırısıyla ateşkes sürecini ihlal ettiği ifade edildi. Daha önce PKK lideri Abdullah Öcalan Ankara'ya çözüm sürecinde somut adımlar atması için 15 Ekim çarşamba gününe kadar süre verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Almanya'da çeşitli Kürt gruplarının Kobani'deki duruma dikkat çekmek için düzenlediği protestolar sürüyor. Salı günü de Türkiye'nin Almanya'daki diplomatik temsilciliklerinin önünde protesto gösterileri vardı. Türkiye'nin Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln ve Mainz başkonsoloslukları ve Berlin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde Suriye ve Irak'tan gelen mültecilere daha fazla insani yardım, Kobani'ye yardım koridoru açılması ve Türkiye'de tutuklanan Kobanili Kürtlerin serbest bırakılması istendi.