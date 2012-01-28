-Türkiye ''ATAK''ına kavuşuyor ROMA (A.A) - 28.01.2012 - Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Türk ve İtalyan firmalarının ortak üretimi olan ATAK (T129) taarruz helikopterinin ilk teslimatının bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceğini söyledi. İtalya ile Türkiye arasındaki savunma sanayi günleri organizasyonu için Roma'ya gelen Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar, İtalya'daki temaslarından, ATAK helikopterinde gelinen son aşamaya ve Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifini meclis ve senatosundan geçiren Fransa'ya karşı atılacak adımları, AA muhabirine verdiği özel mülakatta anlattı. "Türkiye ile İtalya arasında daha büyük resme baktığımızda, özellikle son 10 yılda başlayan önemli projelerimiz var. Bu fırsatla onu da gözden geçirdik" diyen Bayar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri açığını gidermek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ/TAI) ile İtalyan Agusta Westland firmasıyla ortaklaşa üretilmekte olan ATAK (T129) helikopterinin projesinde iki şekilde teslimat olacağını, bunlardan ilkinin bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceğini ifade etti. "Türkiye'de taarruz helikopteri üretimi yapıyoruz. Bir İtalyan platformunun üzerinde, Türk sistemlerini, silahlarını kullanarak, ATAK helikopterini yapıyoruz. Bu sene onun ilk teslimatını kısmetse yapacağız. Şu anda hem uçuş hem atış testleri yapılıyor" diyen Bayar, bu testlerin hem Türkiye'de hem İtalya'da devam ettiğini belirterek, "TAI'de ikinci prototipin imalatı yapıldı. Hedefimiz Nisan ayı içerisinde ilk teslimatı yapmak" ifadelerini kullandı. -''2013'ten itibaren 51 yeni ATAK''- ATAK helikopteri projesinde yer alan iki parti teslimatının ilkinde 9 helikopterin bu seneden itibaren envantere alınmaya başlayacağını dile getiren Savunma Sanayi Müsteşarı, "Bunların teslimatı, önümüzdeki yıl ortasına kadar devam edecek. Bu yıl içinde 4 tanesi, geri kalanları da önümüzdeki sene. Ondan sonra da asıl 51 helikopterlik program başlayacak. O da 2013 ortasında başlayarak, 5 sene de o devam edecek. Bu yıl önemli bir yıl bizim için. İlk teslimatı yapacağız. İlk helikopterleri alacağız" dedi. -''2013 model tam teçhizatlı''- Müsteşar Bayar, bu yıl Nisan'da başlaması öngörülen teslimatta birtakım teçhizatların azaltıldığını bildirerek, "Yani, ilk aşamada ihtiyaç olmayacak; örneğin bugün bir anti-tank silahına ihtiyacımız yok. Temmuz 2013'den itibaren o da olacak. Veya bugün bir hava-hava füzesine de ihtiyacımız yok. Ama roketleri, mermi atabilen helikopterlerin teslimatına başlıyoruz. Dolayısıyla bu 9 tane helikopter, daha erken teslim edilenler, biraz daha indirgenmiş konfigürasyonda bir helikopter. Temmuz 2013'den sonra da tam konfigürasyonda devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bu helikopterlerin TSK'nın işine yarayacağını dile getiren Bayar, "Bu önemli bir kabiliyet olacak. Teknolojik olarak bugün dünyanın en iyi helikopterlerinden biri" dedi. -''ATAK ihalelerdeki yerini almaya başladı''- Taarruz helikopterinin tek üretim hattını Türkiye'de kurduklarını aktaran Murad Bayar, ATAK'a başka ülkelerden sipariş gelmesi durumunda Türkiye'den teslim edileceğini söyledi. Bayar, şu andaki somut olan tek şeyin, ATAK'ın Güney Kore'de açılan bir ihaleye katılan 4 tekliften biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkisi Amerikan firması, biri eurocopter Avrupa'dan bir de TAI'yi davet etti. TAI, Augusta ile işbirliği içerisinde teklifini verdi. Dolayısıyla bugün ATAK helikopteri ihaleye katılan 4 helikopterden biri. O yarışmada, sergileyeceği performansa göre, rekabet içerisinde kendi performansını gösterecek... ATAK helikopteri, İtalya ile kurduğumuz önemli bir işbirliği alanı oldu." -''İtalya-Türkiye ilişkilerinin ilk meyvesi: ATAK''- İtalyan başkentinde 2 gün boyunca her iki ülkenin savunma sanayi derneklerinin organizasyonuyla düzenlenen toplantıların amacına da değinen Savunma Sanayi Müsteşarı Bayar, "İtalyan sanayisinin geçmişten bugüne gelen tecrübeli olduğu, teknolojisi olduğu alanlar var. Türk sanayisi de teknolojisini yeni geliştiren, dinamik ve maliyet avantajı olan bir sanayi bugün. Bu ikisinin bir araya gelmesinden biz rekabetçi sonuçlar çıkabileceğini düşünüyoruz. Zaten bu toplantıların amacı da onu bulmak" dedi. Bayar, İtalyanların da hem hükümet seviyesinde hem sanayi seviyesinde toplantılara çok olumlu yaklaştığını, ATAK helikopterinin bunun bir örneği ya da ilk meyvesi olabileceğini söyledi. Müsteşar Bayar, ATAK taarruz helikopteri üzerindeki Türk ve İtalyan özelliklerini şu şekilde anlattı: "Helikopterin üzerinde çok ciddi Türk teknolojisi de konuldu. Üretimde, TAI görev alarak onu ciddi maliyeti etkin bir ürün haline getirdi. Tabi İtalyanların, hava aracı tarafında, helikopter teknolojisinde, ciddi bir birikimleri var. Augusta bugün dünyanın en büyük helikopter şirketlerinden biri. Burada biz, ortaya iyi bir ürün çıktığını düşünüyoruz. Bu ürünün, TSK'nın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek ve aynı zamanda, uluslararası pazarda da rekabet avantajı olacak bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Buna benzer örnekleri, iki sanayinin güçlü taraflarını bir araya getirerek, bulmak istiyoruz. Bu çalışmamızın amacı buydu." -''Fransa ile doğrudan yaptığımız büyük bir projemiz yok''- AA muhabirinin, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda, Fransa'ya karşı atılacak bir adımın olup olmadığı yönündeki sorusuna müsteşar Bayar, "Bugün itibariyle Fransa ile yürüyen çok fazla projemiz yok. Zaten bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı o alandaki işbirliğimiz oldukça asgari düzeye indi. Fransa ile yoğun çalıştığımız bir alan yok. Yürüyen bir-iki proje var. Onlar da sonuçlanma safhasında. Yeni gireceğimiz çok önemli bir proje de yok" dedi. Avrupa'da savunma sanayinin oldukça entegre bir yapıda olduğuna dikkati çeken müsteşar, "Dolayısıyla biz İtalyanlarla bir proje yaptığımızda, bir kısmında Fransız sanayisi yer alabiliyor. Veya Almanlarla, İngilizlerle yaparken. A400M'de, uydu da olduğu gibi... İçinde bir Fransız katkısı olabiliyor. Ama artık bu saatte, bizim onu o kadar cerrahi bir şekilde ayıklamamız, doğru değil, mümkün de değil" şeklinde konuştu. Fransa ile doğrudan yaptıkları büyük bir projenin bulunmadığını, böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığı bilgisini paylaşan Murad Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fransızların doğrudan katıldığı bir ihalemiz bulunmuyor. Bir ortaklıkla katılıyor olabilirler. Bir alt yüklenici olarak katılıyor olabilirler. Orada da öyle bir ince ayıklamaya gitmiyoruz. Ama tabi ki, şu günün şartlarında büyük bir projemize biz özellikle Fransa'yı davet etmeyiz."