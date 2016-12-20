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“Türkiye, Aslı Erdoğan konusunda suç işliyor”

Yazar ve Sanat Tarihçisi Eugene Schoulgin: Türkiye Aslı Erdoğan konusunda suç işliyor

20 Aralık 2016 23:22

Cezaevinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan’ın kitaplarını çeviren Yazar ve Sanat Tarihçisi Eugene Schoulgin, Türkiye’nin Aslı Erdoğan hakkında suç işlediğini söyledi.

DİHABER’de yer alan habere göre, bir süre Türkiye'de de bulunan, kitapları Türkçe'ye de çevrilmiş yazar ve sanat tarihçisi Eugene Schoulgin, PEN Başkan Yardımcısı olarak Oslo Türkiye Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk'e resmi bir ziyarette bulundu. 

Eugene SchoulginTürkiye’nin cezaevinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan hakkında suç işlediğini söyleyen Schoulgin, Aslı Erdoğan'ın tutukluluğu hakkındaki hukuki dosyayı İsveçli parlamenterlere de iletip duruşma öncesi desteklerini isteyeceğini bildirdi. 

 

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