“Türkiye, Aslı Erdoğan konusunda suç işliyor”

Cezaevinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan’ın kitaplarını çeviren Yazar ve Sanat Tarihçisi Eugene Schoulgin, Türkiye’nin Aslı Erdoğan hakkında suç işlediğini söyledi.

DİHABER’de yer alan habere göre, bir süre Türkiye'de de bulunan, kitapları Türkçe'ye de çevrilmiş yazar ve sanat tarihçisi Eugene Schoulgin, PEN Başkan Yardımcısı olarak Oslo Türkiye Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk'e resmi bir ziyarette bulundu.

Türkiye’nin cezaevinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi yazarı Aslı Erdoğan hakkında suç işlediğini söyleyen Schoulgin, Aslı Erdoğan'ın tutukluluğu hakkındaki hukuki dosyayı İsveçli parlamenterlere de iletip duruşma öncesi desteklerini isteyeceğini bildirdi.