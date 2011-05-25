-TÜRKİYE ASKERİ HELİKOPTERDE İHRACAT MERKEZİ ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Türkiye, askeri genel maksat helikopterlerinde küresel ihracat merkezi olacak. ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky ile ortak imal edilecek olan genel maksat helikopterlerinin, vakit kaybetmeden, üretimiyle eşzamanlı ihracatının da başlatılması hedefleniyor. Türkiye'nin teknolojik üretim altyapısının hazır olması nedeniyle, genel maksat helikopterlerinin üretiminin başlamasıyla birlikte, üçüncü ülkelere ihracatının da gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Sikorsky'nin en az 200 helikopteri ihraç pazarları için Türkiye'den almayı vaat ettiklerini hatırlatan yetkililer, Sikorsky'nin, Türkiye'ye International Black Hawk'ın üretimini önerdiğini, Türkiye için T-70 blackhawk versiyonunun üretileceğini, ihracat için de S-70i versiyonunun üretilebileceğini vurguladılar. Yetkililer, Türkiye'nin, Sikorsky ile birlikte kazanılacak tecrübeyle, askeri genel maksat helikopterlerinin üretim ve ihracatında önemli bir merkez haline geleceğine dikkat çekiyorlar. Genel Maksat Helikopter Projesi ihalesinde sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilen ABD'li havacılık ve savunma sanayi şirketi Sikorsky, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için yeni nesil Genel Maksat helikopteri (T-70 blackhawk) üretecek. Bu helikopterlerin transmisyon sistemi, motor, yazılım, avionik ve optik sistemler, uçuş kumanda sistemi, iniş takımları gibi bir çok kritik unsurun yerli sanayi tarafından sağlanacak. -KALICI BİR İHRACAT PAZARI SAĞLANACAK- Sikorksky genel maksat helikopterlerinin Türk Savunma Sanayii'ne çok önemli kazanımlar sağlayacak bir karar olduğunu vurgulayan yetkililer, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri, Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu dünyanın en iyi orta sınıf genel maksat helikopteri olan ve TSK tarafından uzun yıllardır başarıyla kullanılan Blackhawk'ın neredeyse tamamen millileştirildiğine dikkat çekiyorlar. Yetkililer, Sikorsky ile yapılan bu işbirliğinin kalıcı bir ihracat pazarı da oluşturduğunu ifade ediyorlar. TUSAŞ, Aselsan, TEI, Havelsan gibi firmaların çok büyük kazanımlarının olacağına dikkat çeken yetkililer, bu kazanımların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik/yedek parça ihtiyaçları açısından da büyük bir güvence sağlayacağını, bakım, onarım, modernizasyon, test açılarından da Türkiye'nin çok önemli bir merkez haline geleceğini kaydettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri halihazırda Blackhawk helikopteri konusunda büyük bir deneyime sahip bulunuyor. Türkiye, Sikorsky'nin önemli S-70 serisi kullanıcıları arasında yer alıyor ve Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Jandarma bünyesinde S-70/S-70B helikopteri kullanılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde de S-70 bulunuyor. -SIKORKSKY'DEN 20 YILDA 8 MİLYAR DOLARLIK GELİR TAAHHÜDÜ...- Sikorsky üst düzey yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, TSK'nin Genel Maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenecek ihaleyi kazanmaları durumunda, Türk Savunma Sanayii'nin 20 yılda 8 milyar dolar gelir elde etmesini sağlayacaklarını söylemişlerdi. ABD'li United Technologies Corp. bünyesinde yer alan ve havacılık ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Sikorsky'nin yetkilileri, Türkiye'deki ihaleyi kazanmaları durumunda Türkiye'de 8 milyar dolar büyüklüğünde endüstriyel katılım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, TSK'nın 109 adet Genel Maksat helikopter ihalesini kazanmanın çok önemli olduğunu belirterek, bu ihaleyi almaları halinde, Türk firmalarının da üretim aşamalarında yer alacağını, ayrıca ortak üretilecek olanlardan 200 adet helikopter almayı garanti edeceklerini kaydetmişlerdi. Helikopterin, gövde, motor, aviyonik sistemleri, görev yazılımları gibi önemli parçaları, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yurtiçinde üretilecek. Helikopterlerin tamir ve bakımlarının da Türkiye'de yapılması amaçlanıyor. Sikorsky'nin üretiminde, kuyruk konisi üretimi tecrübesi bulunan Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TAI), ana yüklenici olarak etkin bir biçimde yer alacağı belirtilirken, diğer savunma sanayi şirketleri ve Türkiye'deki alt tedarikçilerin de üretim zinciri içinde katkı sağlamaları bekleniyor.