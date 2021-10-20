Türkiye, asgari ücrette AB ülkeleri arasında son sıraya yerleşti

TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon halkın çoğunluğunu yoksullaştırırken, asgari ücrette Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son sıradaki Bulgaristan'ı geride bıraktı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 1 Ocak 2021 itibariyle en yüksek brüt asgari ücret 2202 euro ile Lüksemburg’da olurken son sırayı 332 euroyla Bulgaristan almıştı.

Türkiye'de ise asgari ücret sene başında 392 euroyken, son günlerde yaşanan TL'deki değer kayıplarıyla 329 euroya kadar geriledi. En yüksek asgari ücretin olduğu Lüksemburg ile Türkiye arasındaki fark 7 katına çıktı.

Türkiye'de bugün itibarıyla net asgari ücret ise 260 euro seviyesinde bulunuyor.

En yüksek asgari ücreti alan Lüksemburg'u 1724 euro ile İrlanda, 1701 euro ile Hollanda, 1626 euro ile Belçika takip ediyor.

AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri içinde ise Arnavutluk, 245 euro ile en düşük asgari ücrete sahip ülke konumunda. Bu rakam Kuzey Makedonya'da 359 euro, Karadağ'da 331 euro seviyesinde.