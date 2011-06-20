-TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA AVRUPA İKİNCİSİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye, Ocak 2009-Ocak 2011 döneminde asgari ücrette avro bazında yaşanan yüzde 24'lük artışla Avrupa ülkeleri arasında Slovenya'nın ardından ikinci oldu. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan araştırmada, Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat verilerinden yola çıkılarak ülkeler asgari ücret artışları açısından karşılaştırıldı. AB'ye üye ülkelerin 20'sinde, 2 aday ülkede (Hırvatistan ve Türkiye) ve ABD'de ülke genelinde geçerli asgari ücret uygulandığı belirtilen araştırmada, bu ülkelerde 1 Ocak 2011 itibariyle aylık asgari ücretin 123 avro (Bulgaristan) ile bin 758 avro arasında değiştiği ifade edildi. Araştırmada, Türkiye'deki asgari ücretin ise 384.89 avroya karşılık geldiği kaydedildi. Eurostat'ın asgari ücret düzeylerine ilişkin raporunda ülkelerin, asgari ücret seviyelerine göre 3 gruba ayrıldığına işaret edilen araştırmada, ikinci ve üçüncü grupta yüksek ücret seviyesine sahip gelişmiş ülkeler bulunduğu belirtildi. Araştırmada, Türkiye'nin ise Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Hırvatistan gibi 10 ülke ile birlikte birinci grubu oluşturduğu ifade edildi. Türkiye'nin uluslararası yatırım çekebilmesi ve yabancı pazarlara ürün satabilmesi için bu ülkelerle rekabet etmesi gerektiğine dikkat çekilen araştırmada, ancak Türkiye'deki asgari ücretin bu ülkelerin hepsinden yüksek olduğuna yer verildi. Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişinin, Bulgaristan'daki bir asgari ücretliden yüzde 310, Romanya'dakinden yüzde 240, Litvanya'dakinden yüzde 66, Estonya'dakinden yüzde 38 ve Macaristan'dakinden yüzde 37 daha fazla kazandığı vurgulanan araştırmada, ''Bu ülkelerde yaşamanın daha ucuz olduğu düşünülebilir. Fakat asgari ücretler satın alma gücüne göre hesaplandığında da durum değişmiyor. Birinci gruptaki ülkeler arasında en yüksek asgari ücret yine Türkiye'de uygulanıyor'' değerlendirmesinde bulunuldu. Ülkelerin son iki yıllık dönemde asgari ücret seviyeleri incelendiğinde Türkiye'nin Slovenya'dan sonra, asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğuna dikkat çekilen araştırmada, Ocak 2009'da 310 avro olan Türkiye'deki asgari ücretin, iki yıl içinde yüzde 24.18 artışla Ocak 2011'de 385 avro seviyesine ulaştığı belirtildi.