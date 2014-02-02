'Türkiye artık 'okyanus ötesi'nden, gizli kapılar ardından yönetilmeyecek'

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin bundan böyle kapalı kapılar ardından planlar yaparak yönetilemeyeceğini belirterek, "İster içeriden, ister dışarıdan, ister okyanus ötesinden olsun hiç fark etmez. Çünkü bu millet artık kendisiyle daha önce yapılan oyunların ağır bedellerini ödedi. Artık yeni bedeller ödemek istemiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Edirne’nin İpsala ile Enez İlçesi'nde partisinin seçim koordinasyon bürolarının açılışını yaptı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) İpsala Dinlenme Tesisleri'nde, AKP İpsala İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen kahvaltıya katıldı.

'Okyanus ötesi'ne gönderme

Kahvaltıda partililere seslenen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, milletle beraber aşamayacakları hiçbir engel olmadığını söyledi. Müezzinoğlu, şöyle dedi:

"Milletin başını öne eğdirecek hiçbir yanlış yapmadık. Kimse milli iradeye artık müdahale edemeyecek. Kimse artık Türkiye 'yi kapalı kapılar ardından planlar yaparak yönetemeyecek. Çünkü bu millet artık kendisiyle daha önce yapılan oyunların ağır bedellerini ödedi. Artık yeni bedeller ödemek istemiyor. Kimin kendisine hizmet eden olduğunu, kimin bu ülkeyi ve bu milleti yarınlarda da büyük hedeflere taşıyabileceğini ve bu derdi olduğunu görüyor. Bu millet AKP ile yürümekten onur duyuyor, mutlu ve geleceğe başı dik anlı açık yürüyor."

'Partimizi sermayeye güvenerek kurmadık'

Mehmet Müezzinoğlu, AKP 'nin milletin ortak hedef ve hayallerinin temsilcisi olduğunu anlatırken, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın, "Bu partiyi belirli güç odaklarına güvenerek kurmadık" dediğini hatırlatırken şöyle dedi:

"Partimizi sermayeye, medyaya güvenerek kurmadık. Kendimize inanarak ve millete güvenerek kurduk. Kurulduğumuz günden beri birçok tezgahı, oyunu milletin yanımızda oluşuyla, milletin bize olan güveni ve samimi desteğiyle aştık ve aşmaya devam ediyoruz."

Bakan Müezzinoğlu, AKP İpsala Seçim Koordinasyon Bürosu'nun açılışını yaparken de birilerinin partilerine iftira attığını, dedikodu yaptığını ve fitne çıkarttığını söyledi. Sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"AKP; milleti ve ülkeyi seviyor. Ay- yıldızlı bayrağımızın altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı, büyük bir milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu millete borcumuz olduğuna inanıyoruz. Ay- yıldızlı bayrağımızın altında gelecek nesillerimizin geleceğe daha çok umut ve güvenle bakmalarını arzu ediyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk nasıl dört bir yanından işgal edilmiş bir vatanı millete inanarak ve millete güvenerek bir istiklal muharebesi, bir istiklal mücadelesi yapıp bir genç cumhuriyeti bizlere miras bıraktıysa ve vasiyet olarak da 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve 'Büyük Türk milletine muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki bir yer yakışır' diyerek konum hedefi verdiyse biz de gelecek nesillerimize böyle bir mirası bırakmalıyız."

Müezzinoğlu, daha sonra İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi ile Enez İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Mehmet Müezzinoğlu, buradaki programının ardından karayolu Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne hareket etti.